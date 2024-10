Space Engineers: Details zum Contact-Update

Autor:, in / Space Engineers

Für Space Engineers wurde jetzt das „Contact“-Update auf Steam und PlayStation veröffentlicht. Die Veröffentlichung für Xbox und Windows Store ist ebenfalls in Arbeit, einen Termin gibt es bisher aber nicht.

Dennoch wollen wir euch die Details zum Inhalt des Updates nicht vorenthalten. Denn mit dem Update wird Space Engineers neuen Herausforderungen und Entdeckungen bringen. Für diejenigen unter euch, die sich nach spannenden PvE-Kämpfen sehnen und die Grenzen ihrer technischen Fähigkeiten ausloten wollen, bietet dieses Update alles, was ihr braucht.

„Contact“ bietet eine Reihe von PvE-Gefechten, in denen eure Fähigkeiten und Strategien in Szenarien mit hohem Risiko getestet werden. Aber das ist noch nicht alles! Es werden exklusive Prototech-Blöcke eingeführt – fortschrittliche Technologie, die ihr nur in diesen intensiven Begegnungen erhalten könnt.

Diese Blöcke verleihen euren Endgame-Builds neue Dimensionen und geben euch Werkzeuge und Fähigkeiten an die Hand, die eure Kreativität und Spielstrategien verbessern.

Im Kontakt-DLC könnt ihr zusätzliche kosmetische Blöcke finden und euren Small-Grid-Builds etwas Liebe einhauchen.

PvE-Begegnungen

Um alle neuen PvE-Begegnungen wie vorgesehen zu erleben, müsst ihr eine neue Welt starten. Sie sind standardmäßig für jede neue Welt, die ihr erstellt, aktiviert. Ihr könnt auch ihre Dichte und die globale Begegnungsobergrenze anpassen – oder sie in den Welteinstellungen komplett deaktivieren.

Planetarische Begegnungen

Planetare Begegnungen bringen neues Leben auf die Planeten von Space Engineers! Diese reichen von kleinen Forschungsaußenposten bis hin zu gewaltigen Piratenhochburgen, die jeweils eine Vielzahl an Beute bieten. Die Spieler können alles entdecken, von in Datenpads versteckten Story-Elementen bis hin zu wertvollen Prototech-Komponenten.

Globale Begegnungen

Globale Begegnungen stellen eine neue Art von weltraumbasierten PvE-Inhalten dar. Wenn eine solche Begegnung auftaucht, erhalten alle Spieler in der Sitzung einen GPS-Punkt mit der Bezeichnung „Unidentifiziertes Signal“.

Dies sind keine typischen Begegnungen – es erwarten euch herausfordernde Endgame-NSCs, einzigartige Umgebungen und hochwertige Beute. Sie sind die Hauptquelle für den Erwerb von Prototech. Bleibt wachsam, denn es könnten feindliche Spieler auf euch warten, um euch die Beute zu stehlen!

Prototech

In diesem Update wird ein neuer Blocktyp hinzugefügt – Prototech. Dies sind mächtige „Endspiel“-Blöcke, die in neuen „Globalen Begegnungen“ gefunden werden können. Prototech ist eine mächtige Technologie, die von der geheimnisvollen Factorum-Fraktion entwickelt wurde. Sie haben große Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die Komponenten nicht zurückentwickelt werden können!

Das bedeutet, dass man diese Blöcke nicht einfach zermahlen und ihre Bestandteile entnehmen kann, wie es bei gewöhnlichen Blöcken möglich ist. Stattdessen müsst ihr sie intakt extrahieren und sie dann mit Hilfe von Merge-Blöcken zu bestehenden Gittern hinzufügen.

Contact Pack

Ähnlich wie bei den letzten großen Veröffentlichungen hoffen der Entwickler, dass ihr diese Gelegenheit nutzt, um die weitere Entwicklung von Space Engineers zu unterstützen. Dieses DLC-Paket besteht aus kosmetischen Gegenständen, die euer Spiel optisch bereichern. Keines der Features in diesem Paket bringt den Spielern, die diesen DLC kaufen, einen Vorteil.

Der Preis für das Contact Pack beträgt $4.99 USD oder das entsprechende regionale Äquivalent.