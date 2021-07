Space Jam: A New Legacy: Die ersten 30 Minuten im Gameplay-Video

Xbox Game Pass Besitzer dürfen sich ab sofort in Space Jam A New Legacy als LeBron James durch Gegner-Massen prügeln. Wie das Ganze aussieht, erfahrt ihr in unserem neuen Gameplay-Video.

Fans müssen sich noch einige Tage gedulden bis Space Jam 2 am 15. Juli in deutschen Kinos startet. Da kommt mit Space Jam A New Legacy das offizielle Spiel zum Film gerade recht, um die Wartezeit zu überbrücken.

Spieler schlüpfen in die Rolle des mit einem Basketball bewaffneten Superstars LeBron James und müssen es, unterstützt von Bugs Bunny und Co., mit allerhand Gegnern aufnehmen.

Zwar erscheint der Titel offiziell erst zum Start des Films am 15. Juni, Game Pass-Besitzer erhalten über die Game Pass-Vorteile allerdings bereits jetzt einen Vorabzugriff.

In unserem Gameplay-Video könnt ihr euch die ersten 30 Minuten von Space Jam A New Legacy anschauen und euch einen ersten Eindruck darüber verschaffen, wie es ist als Lebron James in den Kampf zu ziehen.