Space Jam: A New Legacy: Kreative Partnerschaft mit Nike

Xbox und Nike starten exklusives Space Jam: A New Legacy Bundle in der Nike SNKRS App.

Nach vielen Monaten der Zusammenarbeit mit Warner Bros. und Nike freut sich Xbox, offiziell einen exklusiven „Space Jam: A New Legacy“ Spielfilm-inspirierten Xbox Wireless Controller und Sneaker Bundle zu präsentieren. Das Bundle erscheint am 15. Juli in den USA.

Hier gibt es noch ein paar Bilder: