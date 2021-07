Space Jam: A New Legacy: Spiel kostenlos für alle Xbox-Spieler verfügbar

Der Videospiel-Ableger zu Space Jam: A New Legacy ist pünktlich zum Kinostart für alle Xbox-Spieler kostenlos verfügbar.

Pünktlich zum Kinostart von Space Jam 2 ist nun auch der passende Videospiel-Ableger Space Jam: A New Legacy kostenlos für alle Xbox-Spieler erhältlich. Zuvor war der Titel ausschließlich Game Pass-Mitgliedern vorbehalten.

Bei Space Jam: A New Legacy handelt es sich um ein klassisches 2D-Prügelspiel. Spieler schlüpfen in die Rolle des Basketball-Superstars LeBron James und nehmen es, gemeinsam mit dem Tune-Squad mit der künstlichen Intelligenz AI-G Rhythm auf. Diese hat sich verselbstständigt und versucht zur alleinigen digitalen Macht aufzusteigen.

Dazu hat AI-G Rhythm James und seine Mitstreiter im Warner Bros.-Server eingesperrt und sich selbst in einem verborgenen Bereich des Cyberspace versteckt.

Wenn es James, Bugs Bunny und Lola Bunny gelingt, alle drei Teile des Legacy Codes zu finden, können sie damit Al-Gs Geheimversteck öffnen. Doch AI-Gs Handlanger The Brow und White Mamba versuchen gemeinsam mit einer Roboterarmee alles in ihrer Macht Stehende, um das zu verhindern.

In unserem Gameplay-Video könnt ihr euch die ersten 30 Minuten von Space Jam: A New Legacy anschauen und euch einen ersten Eindruck darüber verschaffen, wie es ist als Lebron James in den Kampf zu ziehen.