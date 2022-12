Space Raiders in Space: Verrücktes Comic-Stil-Spiel mit kosmischer Wurm-o-Kalypse

Autor:, in / Space Raiders in Space

Die Bugpocalypse hat die Welt übernommen. Versammelt euer Team, baut Verteidigungsanlagen, plündert Waffen und Vorräte, und vielleicht schafft ihr es doch noch. Dank RedDeer.Games wird das Ungeziefer bald aus euren Xbox-Konsolen krabbeln!

Space Raiders in Space ist eine Mischung aus Roguelike- und Tower Defense-Mechanik. Konzentration und richtiges Management sind entscheidend, um eure Gruppe am Leben zu erhalten. Einen ersten Eindruck gibt es im folgenden Trailer und in der gefüllten Space Raiders in Space Screenshot Galerie.