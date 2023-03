Space Tail: Every Journey Leads Home: Spieler folgen als Weltraum-Hund im März ihren Instinkten

Der Indie-Publisher RedDeer.Games erweitert sein Angebot für das Spiel Space Tail, das ab heute in einer Deluxe-Version mit kostenlosem DLC Homecoming für Nintendo Switch in Europa erhältlich ist.

Darüber hinaus wird die Version Space Tail: Every Journey Leads Home am 9. März nicht nur in Japan veröffentlicht, am selben Tag wird es auch für die Konsolen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.

Space Tail ist ein 2,5D-Adventure-Plattformer, das die Geschichte erzählt, wie ein außergewöhnlicher Hund namens Bea in einem dichten Weltraum den Weg nach Hause findet. Die einzigartige Mechanik sind die Sinne, die Bea nutzt, um neue Planeten zu erkunden. Außerdem profitiert sie von ihrer hundeähnlichen Sprache, mit der sie sich mit den Kreaturen, denen sie begegnet, verständigen kann.

Was die Spieler in Space Tail erwartet, ist eine atemberaubende, wunderschöne und spannende Reise mit einer aufregenden Geschichte als Grundlage, einer Vielzahl von logischen Rätseln und Geheimnissen, die es aufzudecken gilt.