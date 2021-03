Spacebase Startopia: Weltraum-Sim ab für PC, PlayStation und Xbox erhältlich

Autor:, in / Spacebase Startopia

Publisher Kalypso Media und Inhouse-Entwickler Realmforge Studios feiern die Veröffentlichung von Spacebase Startopia bekannt. Die bunte Weltraum-Management-Simulation ist für PC, PlayStation 4|5 sowie Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich.

Spacebase Startopia unterstützt Xbox Smart Delivery für Xbox Series X|S und Xbox One Konsolen. Später dieses Jahr folgt die Nintendo Switch™ Version.

Zu Ehren der Ankunft der Spacebase Startopia stehen Commandern, und solchen die es noch werden wollen, eine Reihe von Strategy Guides zur Verfügung: Voller Tipps und Tricks im Umgang mit Aliens, galaktischen Gadgets und donut-förmigen Raumstationen, bieten sie Spieler ausgezeichnete Unterstützung beim Aufbau der einzigartigen Raumstation. Episode 1 deckt die drei unterschiedlichen Decks ab, auf welchen Besucher beherbergt sowie eine Auswahl an Gebäuden und Attraktionen errichtet werden können. Episode 2 stellt die „Fuzzies“ vor. Das sind niedliche Assistenzroboter, die bei den weniger glamourösen Aufgaben zur Tat schreiten. In Episode 3 erhalten die Kommunikationsfähigkeiten der Spieler noch einmal einen Auffrischungskurs (sowohl verbal als auch telepathisch). Episode 4 behandelt die Krankenstation, die Koje und das Essen an Bord.

Weitere Episoden der Strategy Guides werden folgen. Die ersten 4 Episoden sind bereits hier verfügbar:

Strategy Guide #1 – Spacebase Startopia 101

Strategy Guide #2 – The Fuzzy Droids

Strategy Guide #3 – A Good Bit of C&R (Communication & Recycling)

Strategy Guide #4 – Life & Berth

Spacebase Startopia ist ein galaktischer Traum. Unter den scharfen Augen der mehr oder weniger hilfreichen stationseigenen KI VAL kontrollieren Spieler ihre eigene Raumstation. Auf drei einzigartigen Decks fallen verschiedenste Aufgaben an, die gemeistert werden müssen, um die extraterrestrischen Urlauber mit ihren ganz eigenen Bedürfnissen glücklich zu machen. Der Multiplayer-Modus bietet bis zu 4 Spielern die Möglichkeit, gemeinsam ein kosmisches Paradies zu erschaffen oder mit waghalsigen Sabotage-Aktionen die Konkurrenz auszulöschen.

Über Spacebase Startopia:

Spacebase Startopia besticht durch seine originelle Mischung aus Wirtschaftssimulation und Aufbaustrategie, gepaart mit klassischen RTS-Scharmützeln sowie einer gehörigen Portion Humor. Zur herausfordernden Einzelspieler-Kampagne und dem abwechslungsreichen Gefechtsmodus gesellt sich ein kompetitiver und kooperativer Mehrspieler-Modus für bis zu vier Spieler. Und als wäre die Instandhaltung der drei Raumstationsdecks, die Bespaßung der acht extraterrestrischen Alien-Rassen und die Abwehr feindlicher Eindringlinge nicht Herausforderung genug, nimmt die dynamische Erzähler-KI „VAL“ kein Blatt vor den Mund und kommentiert scharfzüngig das Geschehen.

Spacebase Startopia Features: