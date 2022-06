Spacelines From The Far Out: Offizieller Launch-Trailer zur Weltraum-Airline

Autor:, in / Spacelines From The Far Out

Zum Weltraumspiel Spacelines From the Far Out wurde ein Launch-Trailer veröffentlicht. Das Spiel erscheint direkt im Xbox Game Pass.

Wolltet ihr nicht auch immer schon einmal eine Airline im Weltraum leiten? Euch um eure außergewöhnlichen Passagiere und deren Bedürfnisse kümmern?

Dann verschafft euch im offiziellen Launch-Trailer zu Spacelines From the Far Out einen Überblick über eure Aufgaben und den plötzlich entstehenden Situationen mit euren Passagieren, der Crew oder dem Schiff.

Euch gefällt das verrückte Spiel? Dann gibt es gute Nachrichten für Xbox Game Pass-Abonnenten, denn Spaceline from the Far Out erscheint am 7. Juni direkt in der Spielebibliothek und steht Day 1 zum Download bereit.