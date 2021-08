Spacelines From The Far Out: Spiel erscheint im November für Xbox

Autor:, in / Spacelines From The Far Out

Spacelines from the Far Out startet am 4. November in eine Galaxie in eurer Nähe.

Skystone Games und die Indie-Entwickler Coffeenauts freuen sich, die Pre-Order-Pakete für Spacelines from the Far Out vorzustellen. Jedes dieser Pakete bietet den Spielern das neue Spiel und, je nach Version, auch In-Game-Goodies. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, bevor das Spiel am 4. November 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC über Steam und im Epic Games Store erscheinen wird!

Spacelines from the Far Out ist ein lustiges Sci-Fi-Party-, Coop-, Rogue-Lite-, Tycoon-, Weltraum-Sim- und Action-RPG-Spiel, das die goldene Ära der Flugreisen mit den Weltraum-Utopien der 60er Jahre verbindet.

Zu den Features gehören alle möglichen Vorteile, die man sich von der „Herrlichkeit“ des Planeten Erde in der Mitte des Jahrhunderts vorstellen kann. Dazu gehören: unglaublich schlechtes Essen, Tanzturniere, zufällige Begegnungen der 5. Art, Reparatur von kaputter Ausrüstung, Umgang mit Schwerkraftverlust, Pilotentraining für Anfänger, Kotzepfützen (ja, wir haben es gesagt …), schwebende Kotzepfützen (schon wieder …), Schäden am Raumschiff, Gefahren im Weltraum, Asteroiden in Hülle und Fülle, Treibstoffmangel, verschiedene kostenpflichtige Unterhaltungsangebote, Preiserhöhungen und der Inspector. Passagiere der Standard Class erhalten das Basis-Spiel, aber zu einem ermäßigten Preis!

Passagiere der Business Class:

Ein Exemplar des Spiels

„Business Class“-Skins für Charaktere

„Business Class“-Skin für das Unternehmen

Digitales Artbook

Passagiere der First Class: