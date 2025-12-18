SPEAR: Plattformer bewahrt sich vor Selbstlöschung

SPEAR, der 2,5D-Plattformer über die Rettung eines Videospiels, das zur Löschung bestimmt ist, erscheint am 9. Januar 2026 auf Xbox Series X|S.

Der italienische Solo-Entwickler Andrea Cavuoto, Regisseur des preisgekrönten Kurzfilms Underdog, gibt bekannt, dass SPEAR am 9. Januar für die Xbox Series X|S erscheint.

SPEAR ist ein rasanter 2,5D-Action-Platformer, der in einer digitalen Welt spielt, die unter der Last unzähliger Bugs zusammenbricht. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Default, einem vergessenen NPC, der mit einem improvisierten Speer bewaffnet ist, der aus einem Besen und dem Mauszeiger gebaut wurde. Seine Aufgabe? Besiegt die Bugs, behebt die Pannen und rettet das Projekt, bevor die Entwickler vom Mittagessen zurückkehren und alles löschen.

Die Ankündigung wird von einem brandneuen Trailer begleitet, der einen ersten Blick auf die Fähigkeiten bietet, die Default freischaltet, während er eine Vielzahl von zunehmend beschädigten Levels durchläuft.

Mit Präzisionswürfen, Zeitlupe, Teleportation, Parieren, Gleiten und vielem mehr ist SPEAR eine Hommage an das goldene Zeitalter der Jump’n’Run-Spiele und erweitert es um ein modernes, flüssiges und überraschend technisches Kampfsystem.

„Wir haben Jahre damit verbracht, echte Bugs zu bekämpfen… also haben wir beschlossen, ein Spiel darüber zu machen“, scherzt Andrea Cavuoto, Gründer und Game Director von Polyhedric. „Default ist die einzige Figur, die das Pech hat, zur falschen Zeit im falschen Projekt zu sein, aber auch mutig genug, es zu retten. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie die Xbox-Spieler mit den monströsen Glitches umgehen, die wir entfesselt haben.“