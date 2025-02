Spectre Divide: Kostenloser Shooter auf Konsolen gestartet

Mountaintop Studios gab bekannt, dass das Spectre Divide Season 1 „Flashpoint“-Update ab sofort auf PC über Steam verfügbar ist, zusätzlich zur Veröffentlichung des Spiels auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Der neue Inhalt von Season 1 ‚Flashpoint‘ beinhaltet eine massive Überarbeitung des Spiels, verbesserte Gameplay-Bewegung mit der Sprint-Mechanik, verbesserte Match-Economy und Loadout-Systeme, Battlepass mit über 70 Belohnungen, neues Monark-Sponsor-Kit, Debüt der Canal-Karte und vieles mehr.

Die Veröffentlichung von Spectre Divide auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erfolgt nach monatelanger Entwicklungszeit, in der das Controller-Gameplay bis zur Perfektion verfeinert und der plattformübergreifende Online-Multiplayer zwischen den Konsolen implementiert wurde.

Zur Feier des PS5- und Xbox Series X|S-Launches und der Veröffentlichung des Flashpoint“-Updates für Saison 1 hat Spectre Divide eine Twitch-Drop-Kampagne gestartet, die mit fünf neuen Belohnungen beginnt, die bis zum 11. März verfügbar sind:

Spielt jetzt, um an der zeitlich begrenzten Werbeaktion mit der Cyberlord-Nahkampfwaffe teilzunehmen! Diese tödliche neue Nahkampfwaffe ist für alle Spieler von Spectre Divide kostenlos. Handelt schnell; die Aktion ist nur noch bis morgen gültig.

Nate Mitchell, CEO von Mountaintop Studios, sagte: „Seit der Veröffentlichung auf Steam Ende letzten Jahres haben wir Tausende von Rezensionen durchforstet, lange Discord-Diskussionen mit Spielern geführt und all das kritische und konstruktive Feedback sortiert.“

„Die Leidenschaft und das Engagement unserer lebendigen Community haben uns in den letzten fünf Monaten der Entwicklung angetrieben, was zum Start von ‚Flashpoint‘, unserem größten Update, geführt hat. Wir haben auch viel Zeit investiert, um sicherzustellen, dass sich das Konsolenerlebnis auf den Controllern hervorragend spielt. Wir stehen vor einer bedeutenden Zeit für das Spiel und freuen uns darauf, euch in Breakwater zu sehen.“