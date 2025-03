Spectre Divide: Shooter geht nach zwei Wochen wieder offline

Autor:, in / Spectre Divide

Nur zwei Wochen nachdem Spectre Divide für Xbox Series X|S und PlayStation 4|5 erscheinen war, kündigt der Entwickler sein Ende an. Auch die schon seit September laufende Steam-Version des Free-to-Play-Shooters geht offline.

In einer Mitteilung via X heißt es, der Launch von Season 1: Flashpoint vor zwei Wochen brachte nicht den gewünschten finanziellen Erfolg, um das Spiel am Leben zu erhalten.

Doch es kommt noch schlimmer. Auch Mountaintop Studios wird schließen müssen. Aus den anfänglichen 400.000 Spielern bzw. 10.000 gleichzeitigen Spielern gab es am Ende nicht ausreichend aktive Spieler, um die Weiterführung des Spiels und des Studios finanziell zu rechtfertigen.

Spectre Divide soll in den nächsten 30 Tagen offline gehen. Ingame-Käufe werden deaktiviert und ausgegebenes Geld seit dem Start von Season 1 wird erstattet.