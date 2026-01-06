Speedball: Ultrabrutales Sportspiel erscheint in Kürze

Rebellion, einer der weltweit erfolgreichsten unabhängigen Videospielentwickler und -publisher, hat heute bekannt gegeben, dass Speedball am 27. Januar für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheint.
Nach der Erstveröffentlichung im Oktober 2024 verlässt Speedball außerdem am gleichen Tag den Steam Early Access.
Speedball belebt das legendäre Bitmap Brothers-Franchise, das erstmals 1988 auf den Markt kam, wieder.
In der düsteren Zukunft des Jahres 2138 ist Speedball ein gnadenloser Zukunftssport, der von Megakonzernen genutzt wird, um die unterdrückten Massen von ihrem elenden Leben abzulenken. Dabei treten zwei kybernetisch verbesserte Teams mit einer Geschwindigkeit und Gewalt gegeneinander an, die weit über menschliche Grenzen hinausgeht.
Die Spiele sind rasant, explosiv und unvorhersehbar. Schnelles Passspiel, eine geordnete Team-Koordination und ein strammer Abschluss sind der Schlüssel zum Erfolg.
Features:
- Unglaublich rasante, explosive und unvorhersehbare Matches
- Spieler treten in einem brutalen Sport mit einer Vielzahl von Teams und Arenen gegeneinander an
- Arenaspezifische Hindernisse und Fähigkeiten verschaffen Spieler einen Vorteil gegenüber ihren Gegner
- Die Slow-Motion-Cam fängt die brutalsten Tacklings ein
- Arcade-artige Matches werden mit Sportmanagement-Strategie kombiniert
- Spieler stellen ein Team zusammen, das zu ihrem Spielstil passt, basierend auf individuellen Eigenschaften und Talenten
- Spieler verbessern ihre Fähigkeiten gegen die KI und treten dann online oder lokal gegen Freund an
Early Access-Updates
Seit Speedball im Oktober 2024 in den Early Access gestartet ist, wurden kontinuierlich neue Funktionen und Updates hinzugefügt, darunter:
- Neuer Liga-Modus, in dem 10 Teams eine Saison lang um den Meistertitel kämpfen
- Tutorial-System, das Neulingen den Einstieg erleichtert
- Neue Brutal-Versionen der Arenen zusätzlich zu den Standardvarianten
- Verbesserte Grafik, einschließlich verbesserter VFX bei starken Kollisionen
- Verbessertes Schusssystem für eine bessere Schussplatzierung
- Verbesserte Spielmechanik, einschließlich Geschwindigkeit, Torwartspiel und KI
- Acht neue Arenen
- Dynamische Arena-Fallen und Hindernisse, darunter Flammenwerfer, Eisschrotflinten, Grind-Rails und mehr
- Neue Rüstungssets und Farbstile
Hier noch die Trailer:
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
JA sieht ganz nett aus.
Was hab ich das Game auf dem Amiga 500 geliebt 😉
Oh mega.. vor kurzem Speedball Amiga edition gezockt. Das war früher so geil. Immer mit Kumpels gezockt .. Competion pro Controller in der Hand und los ging’s .
das war eines der Lieblingsspiele von meinem Bruder.
Da konnte man doch auch die Spieler töten xD ich glaube das kaufe ich mir.
Schade dachte erst sowas wie Völkerball
Is doch ni weit davon entfernt 🤭
Ein Klassiker der Spielegeschichte
Das original war recht unterhaltsam 😅✌🏻 sieht gut aus bis jetze, ma sehen was das gameplay dann hergibt 🤔
Müsste man mal anspielen um ein Gefühl zu bekommen…
Wann GP?^^
ich habe dieses Game so sehr geliebt. Ich freu mich sehr über dieses Schmuckstück an Erinnerung
Ice creeeaaaammmm.
War aber erst in teil 2.
Speedball brutal dwluxe 1+2 von den Bitmap brothers. Absoluter kult