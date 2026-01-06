Speedball: Ultrabrutales Sportspiel erscheint in Kürze

Das ultrabrutale Sportspiel erscheint am 27. Januar für Xbox Series X|S sowie PlayStation 5 und verlässt den Steam Early Access.

Rebellion, einer der weltweit erfolgreichsten unabhängigen Videospielentwickler und -publisher, hat heute bekannt gegeben, dass Speedball am 27. Januar für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheint.

Nach der Erstveröffentlichung im Oktober 2024 verlässt Speedball außerdem am gleichen Tag den Steam Early Access.

Speedball belebt das legendäre Bitmap Brothers-Franchise, das erstmals 1988 auf den Markt kam, wieder.

In der düsteren Zukunft des Jahres 2138 ist Speedball ein gnadenloser Zukunftssport, der von Megakonzernen genutzt wird, um die unterdrückten Massen von ihrem elenden Leben abzulenken. Dabei treten zwei kybernetisch verbesserte Teams mit einer Geschwindigkeit und Gewalt gegeneinander an, die weit über menschliche Grenzen hinausgeht.

Die Spiele sind rasant, explosiv und unvorhersehbar. Schnelles Passspiel, eine geordnete Team-Koordination und ein strammer Abschluss sind der Schlüssel zum Erfolg.

Features:

Unglaublich rasante, explosive und unvorhersehbare Matches

Spieler treten in einem brutalen Sport mit einer Vielzahl von Teams und Arenen gegeneinander an

Arenaspezifische Hindernisse und Fähigkeiten verschaffen Spieler einen Vorteil gegenüber ihren Gegner

Die Slow-Motion-Cam fängt die brutalsten Tacklings ein

Arcade-artige Matches werden mit Sportmanagement-Strategie kombiniert

Spieler stellen ein Team zusammen, das zu ihrem Spielstil passt, basierend auf individuellen Eigenschaften und Talenten

Spieler verbessern ihre Fähigkeiten gegen die KI und treten dann online oder lokal gegen Freund an

Early Access-Updates

Seit Speedball im Oktober 2024 in den Early Access gestartet ist, wurden kontinuierlich neue Funktionen und Updates hinzugefügt, darunter:

Neuer Liga-Modus, in dem 10 Teams eine Saison lang um den Meistertitel kämpfen

Tutorial-System, das Neulingen den Einstieg erleichtert

Neue Brutal-Versionen der Arenen zusätzlich zu den Standardvarianten

Verbesserte Grafik, einschließlich verbesserter VFX bei starken Kollisionen

Verbessertes Schusssystem für eine bessere Schussplatzierung

Verbesserte Spielmechanik, einschließlich Geschwindigkeit, Torwartspiel und KI

Acht neue Arenen

Dynamische Arena-Fallen und Hindernisse, darunter Flammenwerfer, Eisschrotflinten, Grind-Rails und mehr

Neue Rüstungssets und Farbstile

Hier noch die Trailer: