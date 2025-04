SpeedRunners 2: King of Speed: Rasante Rennen und globale Abenteuer

SpeedRunners 2: King of Speed, das mit Spannung erwartete Sequel des beliebten Indie-Hits, wurde im Rahmen des Triple-i Initiative-Shows vorgestellt.

tinyBuild kündigte das Spiel offiziell an, das 2025 auf Steam erscheinen wird. Im Jahr 2026 erscheint es auch für Xbox, Switch und PlayStation.

Die Fortsetzung verspricht noch mehr rasante Rennkämpfe in farbenfrohen und abwechslungsreichen Welt-Arenen, in denen Spieler gegeneinander antreten, um sich in actiongeladenen 2D-Plattform-Rennen als die schnellsten herauszustellen.

Mit einer Kombination aus strategischen Moves und dynamischen Rennstrecken wird SpeedRunners 2 die Spieler in ein intensives und aufregendes Wettrennen stürzen, bei dem nur der Schnellste gewinnen kann.

Macht euch bereit, die Ziellinie zu überqueren und seid gespannt auf das neue Kapitel dieser gefeierten Spielreihe.

Dieser rasante Platformer bildet die Fortsetzung eines der beliebtesten Indie-Hits des letzten Jahrzehnts und bietet völlig neue Herausforderungen und die gleiche actiongeladene Spannung, die Fans lieben – jetzt mit bis zu acht Spielern, die sich ins Getümmel stürzen. Verschaffe dir jetzt einen ersten Eindruck mit dem Debüt-Trailer des Spiels.

Ihr seid bereit für halsbrecherische Rennen, bei denen ihr eure Rivalen überholt, überspringt und überlistet – sei es online oder lokal, mit bis zu acht Spielern. Meistert eure Bewegungen, sammelt geschickt gestaltete Karten, nutzt mächtige Pick-ups und schwingt euch mit einem Enterhaken durch die Levels.

Rennt, als hinge euer Leben davon ab – und lasst euch bloß nicht vom Bildschirm stoßen!

Das preisgekrönte Original SpeedRunners, entwickelt von DoubleDutch Games, wurde 2016 veröffentlicht und hat sich seitdem zu einem Partyspiel-Hit entwickelt. Mit einer wachsenden Community und über 10 Millionen Spielern zählt es heute zu den besten 2D-Plattform-Rennspielen. Als „Mario Kart der 2D-Plattformer“ bekannt, hat das Spiel auch eine aktive Turnierszene.

„SpeedRunners war das Spiel, das vor 12 Jahren den Startschuss für tinyBuilds Publishing-Reise gab, und wir sind begeistert, diesem zeitlosen Franchise neues Leben einzuhauchen“, sagt Alex Nichiporchik, CEO von tinyBuild. „SpeedRunners 2: King of Speed wird alles auf die nächste Stufe heben und gleichzeitig das bewahren, was das Original so großartig gemacht hat. Um sicherzustellen, dass es perfekt wird, haben wir das talentierte Team von DoubleDutch zur Beratung hinzugezogen. Ein großes Dankeschön an unsere unglaubliche Community, die das Spiel über die Jahre hinweg unterstützt hat. Es wird jetzt schnell gehen. Es ist Zeit für einen schnellen Lauf!“

Hauptmerkmale:

DIE NEUE GENERATION DER SPEEDRUNNERS: SpeedRunners 2 fängt die Tiefe und den Nervenkitzel des Originals ein und bietet eine lebendige HD-Grafik sowie verbesserten Netcode für ein herausragendes Platform-Erlebnis.

SCHNELL MUSS ES GEHEN: Wählt einen Charakter aus einer Reihe von exzentrischen Superhelden – sowohl aus bekannten als auch neuen Figuren – und tretet in intensiven Rennen mit bis zu acht Spielern an, sowohl lokal als auch online. Die Strecken sind inspiriert von einer retro-futuristischen Superhelden-Utopie der 1960er Jahre.

MEISTERT KOMPETITIVES PLATFORMING: Lauft, springt, gleitet und schwingt euch bis zum Sieg! Lerne die präzise gestalteten Karten kennen, nutzt Booster-Pads und Pick-ups, springt von Wänden ab, setzt euren Enterhaken ein, öffnet und versperrt Wege und vieles mehr, um euch einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen.

FAST AND FURIOUS: Ruiniert Freundschaften und trefft blitzschnelle Entscheidungen, um der King of Speed zu werden! Schaltet eure Rivalen aus und eliminiert eure Feinde mit mächtigen Hilfsmitteln wie Raketen, Fallen, Gefrierstrahlen und einem Enterhaken, der euch vor eure Gegner zieht.

LAUFT, WIE IHR SEID: SpeedRunners 2 ist sowohl für Neulinge als auch für hartgesottene PvP-Rivalen geeignet. Sucht eure eigene Herausforderung, nehmt an Turnieren teil, erstellt benutzerdefinierte Herausforderungen, klettert in den Bestenlisten nach oben oder veranstaltet private Lobbys für entspannten Spaß.