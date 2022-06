Spellbreak: Server gegen 2023 offline, Blizzard übernimmt Studio

Autor:, in / Spellbreak

Die Weiterentwicklung von Spellbreak wird eingestellt. In einer Nachricht an die Spieler schreibt Entwickler Proletariat, dass die Server des 2018 veröffentlichten Battle-Royale-Spiels Anfang 2023 abgeschaltet werden.

Ein Grund für die Einstellung des Spiels dürften mangelndes Interesse der Spieler sein. So zeigen etwa die Steam-Charts an, dass in den letzten sechs Monaten nicht mehr als maximal 500 Spieler gleichzeitig im Spiel waren.

Ein Auszug der Nachricht an die Spieler:

„Nach mehr als vier Jahren elementarer Magie und Zauberkombinationen haben wir die Entscheidung getroffen, die Entwicklung von Spellbreak zu beenden. Die Server werden ab Anfang 2023 abgeschaltet. Vielen Dank an die Millionen von Spielern, die sich uns seit 2018 in den Hollow Lands angeschlossen haben; es war eine erstaunliche Reise.“ „Unsere Vision war es, ein frisches Multiplayer-Action-Zauberspiel mit außergewöhnlicher Bewegung und Klassenanpassung zu erschaffen, das den Spielern die Möglichkeit gibt, ihren inneren Kampfmagier zu entfesseln. Wir sind der Community des Spiels dankbar, dass sie die magischen Welten und Erfahrungen, die wir gemeinsam geschaffen haben, erkundet haben. Spellbreak war ein ehrgeiziges Projekt, bei dem unser Team neue Grenzen in Design und Entwicklung gesetzt hat, und wir freuen uns darauf, auch in Zukunft neue Titel zu entwickeln.“

Um ihre Jobs bangen müssen die Mitarbeiter von Proletariat aber wohl nicht. Denn wie VentureBeat berichtet, hat Blizzard Entertainment das Studio übernommen.

Die über 100 Mitarbeiter sollen das Team von World of Warcraft unterstützen und unter anderem an der nächsten Erweiterung Dragonflight mitarbeiten.

Zu welchem Kaufpreis Blizzard das Studio übernommen hat, ist nicht bekannt.