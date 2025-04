Spellcaster University: Zauberschule öffnet im Mai ihre Pforten

Autor:, in / Spellcaster University

Hexen und Zauberer können sich freuen: Die Spellcaster University öffnet am 2. Mai ihre Türen für Konsolenspieler.

Red Art Games freut sich, ankündigen zu können, dass Spellcaster University, der erfolgreiche PC-Simulator für die Verwaltung von Zaubererschulen, am 2. Mai für die Konsolen Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S, PS4 und Xbox One erscheinen wird.

Spellcaster University wurde vom französischen Indie-Studio Sneaky Yak Studio entwickelt und von Red Art Studios auf Konsolen portiert. Das Spiel wird sowohl digital als auch physisch von Red Art Games veröffentlicht.

Über Spellcaster University

In Spellcaster University schlüpft man in die Rolle des Schulleiters einer Zaubererschule in einer farbenfrohen, heroischen Fantasy-Welt. Baut eure Schule auf, verwaltet euer Budget, stellt Lehrer ein.

Werdet ihr eure Universität in eine Akademie für schwarze Magie verwandeln, in der die besten Professoren für Nekromantie und Dämonologie unterrichten? Oder werdet ihr einen Ort in völliger Harmonie mit der Natur schaffen, dessen Ziel es ist, Druiden und Schamanen auszubilden? Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen.

Seid gewarnt, dass dies alles nicht einfach sein wird. Ihr müsst die rücksichtslosen Angriffe der Orkstämme überleben und die strenge Kontrolle der Bildungsbehörden umgehen.

Die Konsolenversionen von Spellcaster University enthalten alle Inhalte und Aktualisierungen, die der PC-Version bisher hinzugefügt wurden. Außerdem wurde das Spiel komplett überarbeitet, um es vollständig mit einem Controller spielbar zu machen.