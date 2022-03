SpellForce 3 Reforced: Controller-Steuerung im Video erklärt

In einem Echtzeitstrategiespiel muss man viele Dinge gleichzeitig erledigen: Die 4 Warg-Reiter zum nördlichen Außenposten schicken, um die angreifenden Menschen zurückzuschlagen. Sicherstellen, dass genug Arbeiter Holz und Eisen abbauen, um die Produktion der Speerträger und Jäger am Laufen zu halten – und der Wachturm an der Ostflanke muss verstärkt werden! Eine neue Jagdhütte will errichtet werden und endlich muss man noch die Hauptarmee und die Helden versammeln, um gegen die feindliche Basis vorzurücken – und all das bitte innerhalb von 30 Sekunden, sonst ist der Widersacher schneller!

Klingt stressig? Nun, in Echtzeitstrategie-Spielen geht’s eben schnell zu, aber mit einer guten Steuerung wird man zum perfekten Konsolen-Kommandanten. Im aktuellen Trailer zeigt SpellForce 3 Reforced, wie genau die Controller-Steuerung funktioniert und wie leicht man damit das Schlachtfeld kontrolliert.

SpellForce 3 Reforced erscheint am 07. Juni 2022 für PlayStation 4 sowie für Xbox One und ist auch auf Xbox Series X/S und PlayStation 5 spielbar.