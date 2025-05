SpellForce: Conquest of Eo: Children of Nor DLC erscheint heute

Neuer DLC Children of Nor für SpellForce: Conquest of Eo erscheint heute!

Entwickler-Studio Owned by Gravity sowie Publisher THQ Nordic verkünden hocherfreut die Veröffentlichung eines neues DLCs für SpellForce: Conquest of Eo, das von Fans und Kritikern gefeierte Strategiespiel. Die neue Erweiterung Children of Nor ist ab sofort für PC, PlayStation®5 sowie Xbox Series S/X verfügbar!

In Children of Nor zieht eine neue Bedrohung in der mystischen Welt von Eo auf – doch manch einer sieht die Ereignisse als Chance, denn das ehrgeizige Volk der Dunkelelfen tritt aus den Schatten hervor. Diese neue, für Gerissenheit und Verschlagenheit bekannte Fraktion für acht einzigartige neue Truppentypen auf die Schlachtfelder Eos. Darunter Raptoren-Reiter, Hexen sowie Klingen- und Hexenmeister. Mit der Vorliebe für Beschwörungsmagie und Gifte aller Art bieten die Dunkelelfen ein spannendes neues Portfolio an Strategien für angehende Magier und Kriegsherren.

Doch die Sterne stehen auch für andere Neuerungen günstig: Der Astromant ist ein mächtiger neuer Archetyp, ein Meister der arkanen Kunst, Sternbilder neu auszurichten und die Mächte des Kosmos selbst zu nutzen. Indem er die kosmischen Energien in magische Edelsteine leitet, erschafft der Astromant komplizierte Sternenkarten, die die Mächte des Schicksals gefügig machen. Diese Gestirnkonstrukte gewähren mächtige Boni, verändern das Gefüge der Welt und enthüllen verborgene Wahrheiten, die über die Sterne verstreut sind. Sterndeuter-Untergebene durchstreifen die Lande, um neue Konstellationen zu entdecken und die astralen Kräfte zu nutzen, die sie spenden.

Der neue DLC Children of Nor ist ab sofort zum Preis von $ 12.99 / € 12.99 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich, bekommt aber einen Launch-Discount in Höhe von 10 %.