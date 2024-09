SpellForce: Conquest of Eo: Weaver’s Realms ab heute erhältlich

Weaver’s Realms für SpellForce: Conquest of Eo ab heute erhältlich.

Ab heute steht die Erweiterung Weaver’s Realms für SpellForce: Conquest of Eo auf PC, PlayStation und Xbox zum Download bereit.

Weaver’s Realms bringt die mächtige neue Zauberschule, die Schule des Taumwebens, ins Spiel, die Traum und Wirklichkeit verschmelzen lässt.

Die Spieler haben nun die Macht, Verbündete massiv zu verstärken, Widersacher zu manipulieren und Illusionen zu erschaffen, die so mächtig sind, dass die Grenze zwischen Fantasie und Wirklichkeit verschwimmt.

Die Erweiterung bereichert die Welt von SpellForce: Conquest of Eo um eine Vielzahl an neuen Inhalten, inklusive neuer Spielmechaniken, einem Schwung frischer Einheiten, einen neuen Helden und zahlreiche Gegenstände. Erlebt ganz neue Szenarien und Abenteuer, die das Spiel in eine ganz neue Sphäre der Magie katapultieren.

Die Erweiterung Weaver’s Realms für SpellForce: Conquest of Eo ist ab heute erhältlich, die UVP liegt bei 14,99 €.

SpellForce: Conquest of Eo ist bereits erhältlich, die UVP liegt bei 29,99 € für PC, PS5 und Xbox Series S/X. Auch der von Kritikern gelobte DLC Demon Scourge ist für eine UVP von 12,99 € verfügbar.

Seht euch den Weaver’s Realms Launch-Trailer an: