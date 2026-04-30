Spiders: Schock-Aus bestätigt: Entwicklerstudio wird endgültig geschlossen

Spiders wird vollständig liquidiert und stellt den Betrieb nach finalem Statement ein.

Das französische Entwicklerstudio Spiders wird geschlossen und vollständig liquidiert, wie das Team in einem offiziellen Statement bestätigt hat. Nach einer längeren Phase ohne klare Informationen herrscht damit nun endgültige Gewissheit über die Zukunft des Studios.

In einem Beitrag auf X erklärte das Studio, dass die Entscheidung nach einer langen Zeit ohne eindeutige Antworten gefallen sei. Wörtlich heißt es, dass Spiders „liquidiert“ wird und das Unternehmen als Ganzes nicht mehr existiert. Sämtliche Funktionen werden demnach mit sofortiger Wirkung eingestellt.

Trotz der Schließung soll ein bereits geplantes DLC noch veröffentlicht werden. Dieses wird allerdings nicht mehr direkt vom Studio betreut, sondern über Nacon erscheinen. Danach endet die Unterstützung vollständig.

Das Team entschuldigte sich zudem für die vorherige Funkstille und bedankte sich bei der Community für die Unterstützung über die vergangenen Jahre. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass Anfragen oder Probleme künftig direkt an Nacon gerichtet werden müssen, da Spiders selbst nicht mehr erreichbar sein wird.

Weitere Details zu den Hintergründen der Liquidation wurden nicht genannt.