Spiders: Studio hinter GreedFall und Steelrising steht vor Schließung

Das französische Studio Spiders, bekannt für GreedFall und Steelrising, steht nach gescheiterter Übernahme vor der Liquidation.

Das französische Entwicklerstudio Spiders steht nach aktuellen Informationen offenbar vor der endgültigen Schließung. Grund ist das Scheitern einer geplanten Übernahme durch Investoren, wodurch nun eine Liquidation des Studios im Raum steht.

Spiders, bekannt für Titel wie GreedFall und Steelrising, gehört zur Publishing-Gruppe Nacon. Diese hatte zuvor versucht, Teile ihrer finanziell angeschlagenen Strukturen zu verkaufen, um laufende Verbindlichkeiten zu reduzieren.

Nach Angaben aus dem Umfeld des Verfahrens konnte für die betroffene Filiale jedoch kein Käufer gefunden werden. In der Folge soll der zuständige Administrator die Umwandlung in eine Liquidation beim zuständigen Handelsgericht beantragen.

Parallel dazu befindet sich auch die interne Struktur des Studios bereits im Abwicklungsmodus. Entwicklungsarbeiten an zukünftigen Projekten wurden weitgehend eingestellt, während sich die Belegschaft laut Bericht bereits mit der organisatorischen Abwicklung beschäftigt.

Spiders wurde 2008 gegründet und arbeitete über Jahre hinweg an verschiedenen Action-RPG-Projekten im AA-Segment. Neben Eigenproduktionen war das Studio auch an mehreren Co-Developments beteiligt und entwickelte sich insbesondere im europäischen Markt zu einem etablierten Namen im Genre.