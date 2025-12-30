SPINE: Entwickler ziehen 2025‑Versprechen zurück

Die Entwickler von SPINE haben offiziell bekannt gegeben, dass sie derzeit keinen Veröffentlichungstermin nennen können, obwohl sie ursprünglich versprochen hatten, im Jahr 2025 ein konkretes Datum zu liefern.

Das Team erklärt, dass es in diesem Jahr schlicht nicht bereit gewesen sei, ein Release‑Fenster festzulegen.

SPINE befindet sich weiterhin in aktiver Entwicklung, doch das Studio betont, dass zusätzliche Zeit notwendig ist, um das Spiel auf das gewünschte Qualitätsniveau zu bringen. Da es sich um ihr erstes großes Projekt für PC und Konsolen handelt, gestaltet sich der Entwicklungsprozess komplexer als erwartet.

Trotz der Verzögerung versichern die Entwickler, dass das Spiel Fortschritte macht und sich aktuell stark auf Feinschliff, Optimierung und finale Inhalte konzentriert. Ein möglicher Release nach 2025 gilt inzwischen als wahrscheinlich, auch wenn das Team bewusst keine neue Prognose abgibt.