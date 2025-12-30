SPINE: Entwickler ziehen 2025‑Versprechen zurück

Image: Nekki

SPINE sorgt für Frust: Entwickler ziehen 2025‑Versprechen zurück und nennen keinen neuen Release‑Termin

Die Entwickler von SPINE haben offiziell bekannt gegeben, dass sie derzeit keinen Veröffentlichungstermin nennen können, obwohl sie ursprünglich versprochen hatten, im Jahr 2025 ein konkretes Datum zu liefern.

Das Team erklärt, dass es in diesem Jahr schlicht nicht bereit gewesen sei, ein Release‑Fenster festzulegen.

SPINE befindet sich weiterhin in aktiver Entwicklung, doch das Studio betont, dass zusätzliche Zeit notwendig ist, um das Spiel auf das gewünschte Qualitätsniveau zu bringen. Da es sich um ihr erstes großes Projekt für PC und Konsolen handelt, gestaltet sich der Entwicklungsprozess komplexer als erwartet.

Trotz der Verzögerung versichern die Entwickler, dass das Spiel Fortschritte macht und sich aktuell stark auf Feinschliff, Optimierung und finale Inhalte konzentriert. Ein möglicher Release nach 2025 gilt inzwischen als wahrscheinlich, auch wenn das Team bewusst keine neue Prognose abgibt.

  1. Katanameister 281820 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 30.12.2025 - 11:38 Uhr

    Sollen sich Zeit lassen, fand die Videos dazu bisher eigentlich nicht schlecht.

  2. Robilein 1194710 XP Xboxdynasty Legend Gold | 30.12.2025 - 11:40 Uhr

    Ach, kein Stress für mich. Lieber länger warten und dafür ein besseres Produkt bekommen. Abgesehen davon ist es mir sowieso lieber WET 2.0 fertig spielen zu können🙂

  3. Drakeline6 186375 XP Battle Rifle Master | 30.12.2025 - 11:49 Uhr

    Das hatte ich schon wieder komplett vergessen 😀
    Musste gerade nochmal den Trailer dazu anschauen.
    Hat schon was.

  4. Homunculus 289940 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 30.12.2025 - 12:05 Uhr

    Eben erst kleinen Schock bekommen bei der Überschrift, aber dann fiel mir ein, dass das ja hier ne Gaming Seite ist und es wohl um ein Spiel gehen wird und nicht um ein Bearbeitungsprogramm ^^

  5. DrFreaK666 187640 XP Battle Rifle God | 30.12.2025 - 12:14 Uhr

    Grad einen Trailer gesehen.
    Erinnert mich an Oni.
    Der Wilhelm Schrei fand ich auch ganz witzig 😁

  7. FaMe 159465 XP God-at-Arms Onyx | 30.12.2025 - 12:44 Uhr

    Schade! Aber umso größer wird dann meine Freude wenn es soweit ist.

  8. Mr Poppell 103260 XP Elite User | 30.12.2025 - 13:38 Uhr

    Wird schon werden, sollen sich ruhig Zeit lassen. Der Trailer sah ja ganz vielversprechend aus.

