SPINE: Neues Gameplay zum Gun-Fu-Actionspiel enthüllt

Auf der PC Gaming Show: Most Wanted enthüllte Entwickler und Publisher Nekki einen brandneuen Trailer zum Gun-Fu-Actionspiel SPINE, das für PC und Konsolen erscheint.

Der neue Trailer zeigt die dynamische Kamera des Spiels und die futuristische Cyberpunk-Welt von SPINE, in der filmische Actionfilme mit Nahkämpfen verschmelzen.

Der neue Teaser-Trailer zu SPINE zeigt neue Umgebungen, Takedowns und eine neue Kampfszene mit einem der Bosse des Spiels, der erstmals in Gameplay-Demos auf der Gamescom 2024 zu sehen war – ein mächtiger Gegner, der mit einem Mech-Anzug ausgestattet ist.

Der neue Trailer zeigt außerdem die SPINE-Sprühtechnik, mit der der Protagonist Redline seine Gegner blendet, um sie auf knochenbrechende Takedowns vorzubereiten, sowie die Dynamik der Spielkamera, die dem Spieler neue Blickwinkel auf das Spielgeschehen eröffnet und SPINE zu einem wahrhaft filmischen Actionspiel macht.

„Mit SPINE haben wir uns vorgenommen, neu zu definieren, was ‚cinematische Action‘ in einem Spiel sein kann“, so Dmitry Pimenov, Game Director von SPINE.

„Unsere Philosophie ist einfach: Wenn etwas Aufregendes auf dem Bildschirm passiert, wollen wir es zu einem Teil des Gameplays machen und nicht zu einer passiven Cutscene. Wir verwenden unser eigenes intellektuelles Kamerasystem, das entwickelt wurde, um die filmischsten Blickwinkel für das Geschehen auf dem Bildschirm zu finden, ohne das Gameplay zu unterbrechen, und treffen mutige Kameraentscheidungen, einschließlich der Verwendung von voreingestellten Kameras in bestimmten Szenen. Viele dieser Entscheidungen sind von ikonischen Momenten aus klassischen Actionfilmen inspiriert. Die Spieler können im heutigen Teaser einige Hommagen an Szenen aus John Wick Chapter 4 und Old Boy entdecken.“