Spiral: Emotionale Reise eines Schriftstellers datiert

Autor:, in / Spiral

Im September begeben sich Spieler in Spiral auf die emotionale Reise eines Schriftstellers mit kognitiver Degeneration.

Folklore Games kündigte an, dass ihr narratives Adventure Spiral für Xbox Series X|S, Xbox One sowie PC via Steam und Epic Game Store erscheinen wird.

Die Geschichte, die den Spieler auf eine emotionale Reise mitnimmt, bietet eine einzigartige Perspektive auf die kognitive Degeneration, erzählt von einem Menschen, der sie erlebt.

In Spiral schlüpfen die Spieler in die Rolle von Bernard Penfield, einem introvertierten Schriftsteller, der sich dem Ende seiner Reise nähert, aber die Spieler einlädt, an den Anfang zurückzukehren und ihm dabei zu helfen, seine Erinnerungen ein letztes Mal zu durchleben.

Während der Spieler die Erinnerungen von Bernard in verschiedenen Phasen seines Lebens erforscht, trifft er auch auf die unterschiedlichsten Charaktere aus seiner Familie und seinen Freunden, die ihn durch die wichtigsten Momente seines Lebens begleiten.

Während die kognitive Degeneration in der Geschichte allmählich präsenter wird (mit Auswirkungen auf die Umgebung, die Dialoge und die Musik), kann das gründliche Erforschen seiner Erinnerungen Bernard helfen, Details länger festzuhalten und Dinge mitzuteilen, die sonst vielleicht für immer verloren wären.

„Wir sind so stolz auf Spiral; die Ereignisse und Interaktionen mit den Menschen haben uns den Grund für unser Projekt noch besser verstehen lassen. Es hat den Menschen geholfen, über ihre Trauer zu sprechen, eine Diskussion zu eröffnen und die Menschen dazu zu bringen, den Menschen hinter der Krankheit zu sehen. Spiral wird hoffentlich das Fenster sein, durch das Menschen ihre eigene Geschichte mit kognitiver Degeneration teilen können, und uns allen bewusster machen, wie einsam das alles ist und wie sehr unsere Anwesenheit helfen kann“, sagte Creative Director Mikhael.

Spiral wird am 20. September 2024 erhältlich sein 23,99 Dollar zum Kauf bereitstehen. In der Zwischenzeit können sich Spieler die kostenlose Demo holen und das Spiel zu ihrer Wunschliste hinzufügen.