Spirit of the Island: Veröffentlichung mit Crossplay im Jahr 2023 geplant

Mit der Veröffentlichung für Konsolen 2023 kommt auch Crossplay für Spirit of the Island.

Das entspannende Koop-Farmspiel Spirit of the Island wird 2023 für Konsolen veröffentlicht. Crossplay zwischen PC und Konsolenversionen wurde ebenfalls angekündigt.

Entwickler 1M Bits Horde hält nach der Ankündigung durch Publisher PID Games das genaue Erscheinungsdatum noch geheim. Fest steht: Im Jahr 2023 werden auch Konsolenspieler die Möglichkeit erhalten, sich in tropischer Umgebung eine Insel aufzubauen.

Nach dem Motto „zu zweit ist besser als allein“ dürft ihr euch im Koop-Modus mit einem anderen Spieler zusammentun. Dabei könnt ihr dank Crossplay von erfahreneren PC-Spielern profitieren.

Neben dem ruhigen Züchten von Pflanzen und Tieren stecht ihr in See, um euch in neue Abenteuer zu stürzen. Ihr stellt begehrte Gegenstände her, um sie in Geschäften profitabel zu verkaufen. Oder baut Museen, um besondere Stücke auszustellen, beides wird Touristen anlocken. Überzeugt eure Insel einen Touristen, kann er sesshaft werden und euch bei den Geschäften und der Instandhaltung unterstützen.

Inspiriert wurden 1M Bits Horde von Spielen wie Stardew Valley, Moonlighter und Animal Crossing, aber auch der Zelda-Reihe. So bietet Spirit of the Island eine übergreifende, mysteriöse Geschichte, die ihr im Laufe des Spiels enträtseln könnt.

Im Jahr 2023 erscheint Spirit of the Island für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch. Bisher ist das Spiel für PC verfügbar.