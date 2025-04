Autor:, in / Spirit of the North 2

Der Ruf des Nordens ruft wieder einmal! Der Indie-Publisher Silver Lining Interactive und der Entwickler Infuse Studio freuen sich, ankündigen zu können, dass Spirit of the North 2 am 8. Mai 2025 auf den Markt kommt und die atemberaubende Welt der Folklore, des Abenteuers und der Mystik über Steam, PlayStation 5 und Xbox Series S/X auf den PC bringt.

Zusätzlich zur digitalen Veröffentlichung wird eine einmalige physische Signature Edition für PC und PlayStation 5 den treuen Fans eine Schatztruhe mit handgefertigten Sammlerstücken bieten.

Diese lang erwartete Fortsetzung der von Kritkern gefeierten Serie entführt die Spieler in eine riesige und beeindruckende Welt, in der sich ein einsamer Fuchs und sein Rabengefährte auf eine gefährliche Reise der Heilung, Entdeckung und uralten Magie begeben müssen, die tief in der nordischen Legende verwurzelt ist.

Wünscht euch Spirit of the North 2 jetzt für PC, PlayStation 5 und Xbox Serie S/X und macht euch bereit für ein unvergessliches Abenteuer.