Spirit of the North 2: Ein Fuchs und ein Rabe starten ein neues Abenteuer

Mit Spirit of the North 2 erwartet euch der Nachfolger zu Spirit of the North, dem erfolgreichen Spiel von Infuse Studio.

Der Maximum Entertainment-Publisher Merge Games und der Entwickler Infuse Studio freuen sich, Spirit of the North 2, den Nachfolger des von der Kritik gefeierten 3rd-Person-Abenteuers ‚Spirit of the North‘, vorzustellen.

In dieser epischen Reise, die für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint, schlüpfen die Spieler in die Pfoten eines neuen Rotfuchses und begeben sich auf die Suche nach den verlorenen Wächtern des Nordlichts in einer atemberaubenden Welt.

Spirit of the North 2 wurde mit der Unreal Engine 5 entwickelt und verspricht, die Landschaft und die beeindruckende Grafik, die den Originaltitel so beliebt gemacht hat, noch weiter zu verbessern.

Spirit of the North, das 2019 auf den Markt kam, war ein liebevoll gestaltetes Indie-Juwel, das von den Spielern mit durchschnittlich 4/5 Sternen bewertet wurde. Mit einer „sehr positiven“ Bewertung von fast 3.000 Nutzerbewertungen auf Steam kehrt „Spirit of the North 2“ mit einem neuen Abenteuer und einer offenen Welt zurück.

In der Fortsetzung des gefeierten „Spirit of the North“ schlüpft ihr in die Rolle eines einsamen Fuchses mit einem Raben als Begleiter, der sich auf die Suche nach den verlorenen Wächtern macht, um nach Hause zurückzukehren.

In einer uralten Welt, die in Trümmern liegt, durchstreift ihr die offene Welt, in der es viel zu entdecken gibt und die voller urzeitlicher Geheimnisse steckt. Sucht mit Hilfe eures weisen Begleiters nach den verlorenen legendären Wächtern und befreit sie aus den Fängen des dunklen Schamanen Grimnir.

Spirit of the North 2 wird von Infuse Studio entwickelt und von Merge Games als Teil von Maximum Entertainment veröffentlicht. Das Spiel wird für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Fans können sich jetzt auf Steam eine Wunschliste anlegen.