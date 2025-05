Spirit of the North 2: Epische nordische Reise geht heute weiter

Autor:, in / Spirit of the North 2

Spirit of the North 2 ist ab sofort erhältlich – Die Legende erwacht auf PC, PlayStation 5 und Xbox X|S.

Spirit of the North 2, die wunderschöne Fortsetzung des beliebten nordischen Folklore-Abenteuers, ist jetzt digital für PC über Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S sowie in einer physischen Signature Edition für PC und PlayStation 5 erhältlich.

Die von Infuse Studio entwickelte und von Silver Lining Interactive veröffentlichte, lang erwartete Fortsetzung der mystischen Saga ist das Stray der Fuchs-Spiele und lädt die Spieler ein, dem Ruf der Wildnis zu folgen und in eine Welt uralter Legenden, Magie und zeitloser Wunder einzutauchen, in der ein einsamer Fuchs und sein Rabengefährte das Gleichgewicht im Reich wiederherstellen müssen.

Spirit of the North 2 Features

Gestalte deine Legende – Erstelle dank umfangreicher Personalisierungsoptionen deinen Fuchs und deinen Raben.

– Erstelle dank umfangreicher Personalisierungsoptionen deinen Fuchs und deinen Raben. Eine Welt wie keine andere – Erforsche mit der Unreal Engine 5 lebendige, handgefertigte Biome von windgepeitschten Tundren bis hin zu verwunschenen Ruinen.

– Erforsche mit der Unreal Engine 5 lebendige, handgefertigte Biome von windgepeitschten Tundren bis hin zu verwunschenen Ruinen. Kämpfe um das Geisterreich – Läutere verdorbene Wächter und stelle die Harmonie im Land wieder her.

– Läutere verdorbene Wächter und stelle die Harmonie im Land wieder her. Entfessle vergessene Magie – Nutze mächtige Fähigkeiten, um Rätsel und Feinde zu überwinden.

– Nutze mächtige Fähigkeiten, um Rätsel und Feinde zu überwinden. Entdecke uralte Weisheiten – Suche nach mystischen Runen und lüfte die Geheimnisse, die tief in Schnee und Stein verborgen sind.

– Suche nach mystischen Runen und lüfte die Geheimnisse, die tief in Schnee und Stein verborgen sind. Eine sich entwickelnde Klangkulisse – Erlebe einen fesselnden Soundtrack, der sich mit deiner Reise verändert.

Spirit of the North 2 ist ab sofort digital für PC via Steam, PlayStation 5 und Xbox X|S für 29,99 € mit einem Launch-Discount von 15 % bis zum 21. Mai erhältlich. Spieler, die das ursprüngliche Spirit of the North auf PC oder PlayStation 5 bereits besitzen, erhalten beim Kauf der Fortsetzung außerdem einen exklusiven Treuerabatt von 10 %.

Neu in der Saga? Vom 8. bis 10. Mai können PC-Spieler die komplette Reise, sowohl Spirit of the North als auch die brandneue Fortsetzung, zu einem speziellen Paketpreis erleben. Es ist die perfekte Zeit, um dem Ruf der alten Geister zu folgen! Details zum Bundle finden sich auf Steam.

Spirit of the North 2 ist in den Mythen der nordischen Folklore verwurzelt und folgt der Reise eines tapferen Fuchses, der von den Geistern der Wildnis beseelt ist, und seines stets treuen Rabengefährten. Gemeinsam müssen sie die geisterhaften Landschaften der Nordinseln durchstreifen, Runen vergessener Götter aufdecken und den dunklen Fluch des bösartigen Schamanen Grimnir enträtseln.

Spieler stellen sich in legendären Schlachten verdorbenen Wächter, üben uralte Kräfte aus, die in den Knochen der Erde verborgen sind, und begeben sich auf eine spirituelle Odyssee voller Herz, Schönheit und Geheimnisse.