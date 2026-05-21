Spirit of the North 2: Lost Melodies Update zum Jubiläum veröffentlicht

Spirit Of The North 2 erhält zum Jubiläum das Lost Melodies Update mit neuer Questreihe und 93-Track-Soundtrack auf Streaming-Plattformen.

Zum einjährigen Jubiläum erhält Spirit Of The North 2 ein umfangreiches Inhaltsupdate, das den Fokus klar auf Musik, Atmosphäre und narrative Erweiterung legt.

Gleichzeitig wurde der offizielle Soundtrack mit insgesamt 93 Tracks auf Streaming-Plattformen veröffentlicht und macht die musikalische Identität des Spiels erstmals außerhalb der Spielwelt vollständig zugänglich.

Das sogenannte Lost Melodies Update führt eine neue Questreihe ein, die den mystischen Bard-Schamanen in den Mittelpunkt stellt und zehn bisher unveröffentlichte Musikstücke integriert. Diese Tracks stammen aus der Komposition von Pav Gekko und erweitern die Klangwelt des Spiels um zusätzliche emotionale Ebenen.

Statt klassische Menü-Musik oder reine Hintergrunduntermalung zu liefern, sind die neuen Stücke aktiv in die Spielwelt eingebunden. Spieler müssen die sogenannten „Lost Melodies“ während ihrer Reise entdecken, wodurch sich zusätzliche Story-Fragmente und Hintergrundinformationen zur Welt offenbaren. Erst nach dem Freischalten lassen sich die Stücke im Hub-Bereich über den Bard-Geist erneut abspielen.

Im Zentrum des Game-Designs steht weiterhin der bewusst dialogfreie Ansatz. Musik fungiert als primäres Erzählelement und trägt die emotionale Struktur der Reise. Inspiriert von nordischen Klangtraditionen und minimalistischen Kompositionen orientiert sich der Soundtrack stilistisch unter anderem an Künstlern wie Sigur Rós und Ólafur Arnalds. Besonders hervorzuheben ist dabei auch der Einsatz traditioneller Techniken wie Kulning, einer alten skandinavischen Gesangsmethode zur Fernkommunikation.

Infuse Studio betont, dass Musik von Beginn an ein zentraler Bestandteil des Designs war und sich narrative Elemente oft erst parallel zur musikalischen Entwicklung entfaltet haben. Diese enge Verzahnung von Sound und Story zieht sich konsequent durch das gesamte Update.

Zusätzlich wurde der vollständige Soundtrack über Laced Records veröffentlicht und ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Diensten verfügbar. Damit wird die musikalische Welt von Spirit Of The North 2 erstmals vollständig außerhalb des Spiels erlebbar.