Spirit of the North 2: Spiel erscheint dieses Jahr

Spirit of the North 2 wird im Jahr 2025 für Xbox, PlayStation und PC veröffentlicht.

Der InSpirit of the North 2die-Publisher Silver Lining Interactive kündigt eine neue Partnerschaft mit dem spannenden Entwickler Infuse Studio an, um den Third-Person-Adventure-Titel Spirit of the North 2 im Jahr 2025 digital für PC über Steam, PlayStation 5 und Xbox Series S/X zu veröffentlichen.

Dieser neue Publishing-Deal wird neben der digitalen Veröffentlichung auch die Veröffentlichung einer atemberaubenden physischen Einzelhandelsausgabe für PlayStation 5 und PC beinhalten.

In Spirit of the North 2 schlüpfen die Spieler in die Rolle eines einsamen Fuchses und seines Rabenbegleiters, die sich auf die Suche nach den verlorenen Wächtern machen und nach Hause zurückkehren. Während sie mutig die nördlichen Inseln erkunden, werden die Spieler die Geheimnisse einer wunderschönen alten Welt enthüllen – in diesem atemberaubenden 3rd-Person-Abenteuer, einer Fortsetzung des gefeierten Titels Spirit of the North, der 2019 erstmals veröffentlicht wurde.