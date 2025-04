Spirit Valor: Geist-Sammel-RPG steckt voller Magie

KEMCO kündigt die Veröffentlichung von Spirit Valor für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows-Geräte, Steam, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch an

In Spirit Valor spielt ihr einen Geist, der in einem Kampf zwischen Magie und Schicksal gefangen ist. Nachdem ein magischer Ausbruch ihn an den Körper des menschlichen Kriegers Richard bindet, begeben sich die beiden auf eine gefährliche Reise, um den Aufstieg dämonischer Kräfte aufzuhalten.

Die Gesetze der Welt sind zerbrochen, und der Overlord ist verschwunden. Nun müssen sie diesen schwer fassbaren Feind aufspüren, bevor es zu spät ist. Bewaffnet mit den mächtigen Zaubersteinen und der Magie begibt sich der Geisterkrieger auf eine epische Reise, um das Gleichgewicht in der Welt wiederherzustellen und die Verwandlung in einen Dämon zu verhindern.

Das Spiel bietet eine reichhaltige RPG-Erfahrung, in der Abenteuer auf Strategie trifft. Schließt Verträge mit Geistern, von denen jeder einzigartige magische Fähigkeiten besitzt, um euch bei eurer Suche zu helfen. Auf eurer Reise durch eine wunderschön gestaltete Pixelwelt könnt ihr eure Geister aufleveln, sie weiterentwickeln und mächtige Magie freischalten.

Das dynamische Kampfsystem erlaubt es euch, gegnerische Fähigkeiten mit Hilfe des Leeren Zaubersteins zu absorbieren und so die Stärken eurer Feinde gegen sie einzusetzen.

Mit strategischen Kämpfen, einem tiefgründigen Magiesystem und einer Welt voller Quests und Erkundungen bietet Spirit Valor ein fesselndes Fantasy-Erlebnis, das dich bis zum Ende fesseln wird.

Die Geschichte des Kriegers, der zum Gefäß wurde

Magie – eine uralte Kraft, die von Geistern im Tausch gegen Mana beschworen wird. Wenn jedoch die Gesetze der Welt durch den Kampf zwischen Kriegern und dem Overlord gestört werden, hat das weitreichende Folgen.

Als der Krieger Richard einen Geist beschwor, um den Overlord zu besiegen, floss die Magie unkontrolliert weiter und hielt den Geist in der Menschenwelt gefangen. Doch wenn Geister zu lange in diesem Reich verweilen, laufen sie Gefahr, sich in Dämonen zu verwandeln. Um dieses Schicksal zu verhindern, bietet Richard seinen Körper als Gefäß an und erlaubt dem Geist, ihn zu bewohnen.

Mit vertrauenswürdigen Verbündeten und einem geheimnisvollen Artefakt, dem so genannten Leeren Zauberstein, der dämonische Kräfte absorbieren kann, macht sich der Geist nun auf die Suche nach dem Overlord, der bei dem magischen Ausbruch verschwunden ist.

Verbindet euch mit mächtigen Geistern

Beschwört zufällige Geister, um Magie zu wirken, und gelegentlich habt ihr die Möglichkeit, einen Vertrag mit ihnen zu schließen. Geister, die durch einen Vertrag gebunden sind, können jederzeit ihre Kräfte an euch weitergeben. Wenn ihr eure Geister auflevelt, könnt ihr noch stärkere Magie freischalten und sie weiterentwickeln. Schließt Verträge mit allen Geistern ab, um ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten im Kampf zu nutzen.

Beansprucht die Fähigkeiten eurer Feinde

Auf eurer Reise trefft ihr auf den Leeren Zauberstein, einen einzigartigen Gegenstand, der gegnerische Fähigkeiten absorbiert. Indem ihr die Ausdauer eines Gegners schwächt oder ihm Statuseffekte zufügt, könnt ihr eure Chancen auf eine erfolgreiche Absorption erhöhen.

Sobald eine Fertigkeit absorbiert ist, könnt ihr sie gegen eure Feinde einsetzen. Der leere Zauberstein ist zwar nur begrenzt verwendbar, aber sobald er vollständig verbraucht ist, kann ein neuer Geist geboren werden, der die Möglichkeit bietet, einen weiteren Vertrag zu schließen.