Spiritfall: Göttlicher Segen bald auch für Xbox

Nach dem PC-Launch feiert das Action-Roguelite Spiritfall nun sein Konsolendebüt.

Spieler auf Xbox One & Series X|S, Nintendo Switch und PlayStation 4 & 5 werden im zweiten Quartal die Möglichkeit haben, die einzigartige Mischung aus Jump’n’Run-Kampfmechanik und Roguelike-Verlauf des Spiels zu erleben.

Das von Gentle Giant entwickelte Spiritfall fesselt PC-Spieler mit Kämpfen, bei denen ihr eure Feinde mit einer Vielzahl von göttlichen Kräften aufschlitzt, zerschmettert, abschießt und durch die Wand schleudert.

Die Konsolenversion bringt das volle Spiritfall-Erlebnis in euer Wohnzimmer und fängt das klassische Gefühl der Jump’n’Run-Action auf dem großen Bildschirm ein.

Spiritfall kombiniert die mechanische Tiefe von Jump’n’Run-Kämpfen mit der strategischen Aufbauarbeit moderner Roguelikes.

Der Weg von Spiritfall vom Early Access bis zur vollständigen Veröffentlichung wurde durch die aktive Zusammenarbeit mit der Spielergemeinschaft geprägt.

Diese Philosophie wird mit der Konsolenversion fortgesetzt, die zahlreiche Verbesserungen der Lebensqualität und Balancing-Anpassungen basierend auf dem Feedback der Spieler enthält.

„Unsere Community war maßgeblich an der Verfeinerung des Kampf- und Fortschrittssystems von Spiritfall beteiligt“, so Or Avrahamy. „Diese Konsolenversion stellt die bisher ausgefeilteste Version des Spiels dar, und wir freuen uns darauf, eine neue Welle von Spielern zu begrüßen.“