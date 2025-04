Spiritfall: Veröffentlichung für Konsolen im Mai

Das Action-Roguelite Spiritfall feiert am 9. Mai 2025 sein Konsolendebüt und bietet kniffliges Platforming, Präzisionskämpfe und eine Build-Vielfalt, die das Experimentieren mit einer riesigen Liste von sich entwickelnden Upgrades, Waffen und Relikten belohnt.

Konsolenspieler auf Nintendo Switch, Xbox One & Series X|S und PlayStation 4 & 5 werden bald in der Lage sein, göttliche Segnungen zu meistern, verheerende Combos zu entfesseln und durch ein Reich zu navigieren, in dem jeder Kampf deine Fähigkeiten in einem von Smash Bros und Hades inspirierten Kampfsystem auf die Probe stellt.

Das von Gentle Giant entwickelte Spiritfall fesselt PC-Spieler mit Kämpfen, in denen ihr eure Feinde mit einer Reihe von Kräften aufschlitzen, zerschmettern, schleudern und an die Wand klatschen könnt.

Die Konsolenversion bringt das volle Spiritfall-Erlebnis in Ihr Wohnzimmer und fängt das klassische Gefühl von Plattformkampf-Action auf dem großen Bildschirm ein.