SPLASH DAMAGE: Gears Tactics-Entwickler trennt sich von Tencent

Das in Großbritannien ansässige Entwicklerstudio SPLASH DAMAGE gibt seine Trennung vom chinesischen Publisher Tencent bekannt. Zu den Gründen für die Trennung macht man keinerlei Angaben.

Die Führungsriege des Studios soll unverändert bleiben und für zukünftige Projekte auf Finanzierung durch Private-Equity-Investoren gesetzt werden.

Neben Gears Tactics ist SPLASH DAMAGE auch für die Entwicklung von Wolfenstein: Enemy Territory sowie seine Arbeiten als Co-Entwickler für unter anderem Halo: The Master Chief Collection und die Multiplayer-Modi von Gears 4 und 5 bekannt.

Seit 2016 gehörte SPLASH DAMAGE dem chinesischen Unternehmen Leyou an, welches wiederum 2020 von Tencent übernommen wurde. Während seiner Zeit bei Tencent wurden mehrere Spiele des Entwicklerstudios noch vor der Veröffentlichung eingestellt, darunter der Online-Action-Titel Transformers: Reactivate.