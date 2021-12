Splinter Cell Next: Ähnlich offene Spielwelt wie Halo Infinite laut Gerücht

Das sich angeblich in der frühen Entwicklung befindliche neue Spiel der Splinter Cell-Reihe soll in irgendeiner Form eine offene Spielwelt haben.

Diese Behauptung kommt vom Battlefield-Insider Tom Henderson.

Demnach soll das neue Splinter Cell eine Art Stealth-Version von Assassin’s Creed sein und eine ähnlich offene Spielwelt wie Halo Infinite haben.

Ubisoft's Splinter Cell game that is in early development is currently scoped as a… You guessed it… Open World of sorts.

"A more stealthy version of Assassin's Creed"

"Similar to how Halo Infinite has done its Open World" pic.twitter.com/eqSzRplhu5

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 8, 2021