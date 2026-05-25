Splinter Cell Next: Chaos Theory-Schöpfer sieht Realismus als Problem für Stealth-Spiele

Die Entwicklung moderner Grafiktechnologien sorgt laut einem bekannten Stealth-Designer für unerwartete Probleme im Gameplay. Besonders betroffen sind Spiele, bei denen Licht und Schatten eine zentrale Rolle spielen.

Clint Hocking, ehemaliger Creative Director von Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory, äußert deutliche Kritik an der heutigen Grafikentwicklung. In einem Interview erklärt er, dass der starke Fokus auf maximale visuelle Realität die Lesbarkeit von Stealth-Mechaniken erschwert.

Der Entwickler beschreibt, dass frühere Teile der Serie mit bewusst vereinfachten Lichtsystemen gearbeitet haben. Dadurch war für Spieler klar erkennbar, welche Bereiche sicher im Schatten liegen und wo die Figur für Gegner sichtbar wird. Diese klare visuelle Sprache sei ein entscheidender Vorteil für das Gameplay gewesen.

Mit modernen Technologien wie globaler Beleuchtung und Ambient Occlusion wirken Szenen zwar deutlich realistischer und detaillierter, gleichzeitig entsteht jedoch eine visuelle Komplexität, die laut Hocking die Spielbarkeit beeinflusst. Besonders in Stealth-Spielen führt das dazu, dass wichtige Informationen über Sichtbarkeit und Deckung schwerer zu erkennen sind.

Hocking zieht dabei einen Vergleich zur Theaterbeleuchtung. Gute Stealth-Games müssten dem Spieler klare visuelle Hinweise geben, anstatt ausschließlich auf Realismus zu setzen. Genau hier sieht er einen grundlegenden Zielkonflikt der heutigen Spieleentwicklung.

Auch im Kontext des geplanten Tom Clancy’s Splinter Cell-Remakes gewinnt diese Diskussion an Bedeutung. Das Projekt von Ubisoft hat weiterhin keinen festen Release-Termin. Innerhalb der Community wird bereits ironisch darüber diskutiert, dass Sam Fisher künftig womöglich nicht nur Schatten, sondern auch die Helligkeitseinstellungen als „Versteck“ nutzen müsste.