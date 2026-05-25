Splinter Cell Next: Chaos Theory-Schöpfer sieht Realismus als Problem für Stealth-Spiele

Die Entwicklung moderner Grafiktechnologien sorgt laut einem bekannten Stealth-Designer für unerwartete Probleme im Gameplay. Besonders betroffen sind Spiele, bei denen Licht und Schatten eine zentrale Rolle spielen.
Clint Hocking, ehemaliger Creative Director von Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory, äußert deutliche Kritik an der heutigen Grafikentwicklung. In einem Interview erklärt er, dass der starke Fokus auf maximale visuelle Realität die Lesbarkeit von Stealth-Mechaniken erschwert.
Der Entwickler beschreibt, dass frühere Teile der Serie mit bewusst vereinfachten Lichtsystemen gearbeitet haben. Dadurch war für Spieler klar erkennbar, welche Bereiche sicher im Schatten liegen und wo die Figur für Gegner sichtbar wird. Diese klare visuelle Sprache sei ein entscheidender Vorteil für das Gameplay gewesen.
Mit modernen Technologien wie globaler Beleuchtung und Ambient Occlusion wirken Szenen zwar deutlich realistischer und detaillierter, gleichzeitig entsteht jedoch eine visuelle Komplexität, die laut Hocking die Spielbarkeit beeinflusst. Besonders in Stealth-Spielen führt das dazu, dass wichtige Informationen über Sichtbarkeit und Deckung schwerer zu erkennen sind.
Hocking zieht dabei einen Vergleich zur Theaterbeleuchtung. Gute Stealth-Games müssten dem Spieler klare visuelle Hinweise geben, anstatt ausschließlich auf Realismus zu setzen. Genau hier sieht er einen grundlegenden Zielkonflikt der heutigen Spieleentwicklung.
Auch im Kontext des geplanten Tom Clancy’s Splinter Cell-Remakes gewinnt diese Diskussion an Bedeutung. Das Projekt von Ubisoft hat weiterhin keinen festen Release-Termin. Innerhalb der Community wird bereits ironisch darüber diskutiert, dass Sam Fisher künftig womöglich nicht nur Schatten, sondern auch die Helligkeitseinstellungen als „Versteck“ nutzen müsste.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da könnte was dran sein. Früher hat man halt in komplett schwarzen Ecken gehockt. Jetzt in Zeiten von Raytracing+ sieht das wirklich komplett anders aus. Klar könnte man mit einem Helligkeitsindikator arbeiten aber dann würden bestimmt Leute sich darüber beschweren, dass Sam in einer „hellen“ Ecke nicht gesehen wird. Tricky.
Bin gespannt auf das Splinter Cell 1 Remake. Wenn es erscheint. 😀
Ich denke Stealth Gameplay ist allgemein nicht so einfach in Spielen einzubauen. Mit der heutigen fortgeschrittenen Technik ist es dann mit den vielen Beleuchtungen sicher noch schwieriger.
Der erste Teil sah damals so verdammt gut aus auf der Xbox. Alleine die Licht und Schatteneffekte und die Vorhänge waren so geil gemacht
Das kann ich nachvollziehen. Bei Splinter Cell Conviction hatte mich das damals schon „gestört“.
Gefühlt ist man da 1m über den Wachen an Rohren entlanggeklettert und die haben einen nicht gesehen. 🤣 Ich hab’s aber trotzdem sehr sehr gerne gespielt.
Das Gameplay kann ja auch etwas realistischer werden in der Beziehung. Man kann den Spieß ja auch umdrehen: Bei Nacht ohne Lichtquellen, haben die Gegner dann maximal eine Taschlampe. Außerhalb des Lichtkegels ist dann halt wirklich nichts zu sehen. Der Spieler hat natürlich ein Nachtsichtgerät. Natürlich kannst du ein Game nicht komplett im dunklen designen, aber ich denke, dass auch mit moderner Technik, spaßiges Stealthgameplay möglich ist.
Bin mal gespannt ob sie das „Problem“ irgendwie umgehen können bei zukünftigen Schleichspielen.
Ich bin gespannt .
Splinter Cell einfach ewig her