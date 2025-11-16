Splinter Cell Next: Mark Rubin räumt mit Gerüchten auf

Die Aussagen von Mark Rubin, Executive Producer von XDefiant bei Ubisoft San Francisco, geben euch einen klaren Einblick in die tatsächliche Entstehung des Projekts.
Rubin sagte, dass die kursierenden Gerüchte über einen angeblichen Wechsel von einem Splinter Cell-Projekt zu XDefiant nicht der Wahrheit entsprechen. Diese Gerüchte wurden von Bloomberg veröffentlicht.
Als Mark zu Ubisoft kam, arbeitete das Team bereits seit einem Jahr an einem sehr ambitionierten Spiel, das jedoch Schwierigkeiten hatte, einen überzeugenden Spielkern zu entwickeln. Dieses Projekt war nach Rubins Aussage kein Splinter Cell-Titel.
Man entschied sich für eine vollständige Einstellung des ursprünglichen Vorhabens und ermöglichte dem Team neue Konzeptvorschläge. Obwohl einige Ideen kreativ und spannend waren, erschien der Aufwand für bestimmte Konzepte zu groß.
Daher einigte sich die Gruppe auf die Entwicklung eines Arena-Shooters, der sich schnell als spielerisch motivierend erwies. Rubin betont, dass Ubisoft dem Studio große kreative Freiheit einräumte und interne Entscheidungen unterstützte, auch wenn er sich gewünscht hätte, dass externe Engines genutzt werden können.
Ob Ubi überhaupt noch was hinbekommt? Alles irgendwie dad gleiche, recycling ohne Ende, das wäre wahrscheinlich nicht bei dem eingestellten Projekt gegangen deswegen war es bestimmt zu aufwendig
XDefiant ist echt sehr geflopt
Ein neues Splinter Cell Spiel wäre schon schön.
Heutzutage werden so viele Gerüchte gestreut, dann verbreitet und letztlich ein Vielfaches darauf reagiert, dass man am Ende kaum noch weiß was jetzt der Wahrheit entspricht.
Oder der Schaden schon längst entstanden ist (entweder durch aufkommende Kritik oder Hoffnung die nie erfüllt wird).
Arenashooter… Extraktionsshooter.. Battle-Royale-Shooter.. hmm schon irgendwie merkwürdig das sich alles komplett in diesen etablierten Genres abspielt. Alle Games folgen immer einem Muster.
Was nervig ist.
Da bleibe ich lieber bei DooM, Gears & Halo oder spiele mal wieder Klassiker wie Black Mesa oder HL 2.
Ein neues Splinter Cell wäre wohl besser für Ubischrott gewesen.
Mit der Reihe nie wirklich warm geworden, aber schade, dass es bis jetzt keine Fortsetzung gibt.
Bestimmt mit Nachtsicht im neuen Spiel 😂
Splinter Cell war mich früher immer ein Highlight.
Splinter Cell war echt fett