Splinter Cell Next: Mark Rubin räumt mit Gerüchten auf

XDefiant entstand aus Neustart bei Ubisoft und räumt mit Splinter Cell Gerüchten auf!

Die Aussagen von Mark Rubin, Executive Producer von XDefiant bei Ubisoft San Francisco, geben euch einen klaren Einblick in die tatsächliche Entstehung des Projekts.

Rubin sagte, dass die kursierenden Gerüchte über einen angeblichen Wechsel von einem Splinter Cell-Projekt zu XDefiant nicht der Wahrheit entsprechen. Diese Gerüchte wurden von Bloomberg veröffentlicht.

Als Mark zu Ubisoft kam, arbeitete das Team bereits seit einem Jahr an einem sehr ambitionierten Spiel, das jedoch Schwierigkeiten hatte, einen überzeugenden Spielkern zu entwickeln. Dieses Projekt war nach Rubins Aussage kein Splinter Cell-Titel.

Man entschied sich für eine vollständige Einstellung des ursprünglichen Vorhabens und ermöglichte dem Team neue Konzeptvorschläge. Obwohl einige Ideen kreativ und spannend waren, erschien der Aufwand für bestimmte Konzepte zu groß.

Daher einigte sich die Gruppe auf die Entwicklung eines Arena-Shooters, der sich schnell als spielerisch motivierend erwies. Rubin betont, dass Ubisoft dem Studio große kreative Freiheit einräumte und interne Entscheidungen unterstützte, auch wenn er sich gewünscht hätte, dass externe Engines genutzt werden können.