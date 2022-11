Splinter Cell Remake: 20 Jahre Stealth-Action mit neuen Eindrücken zum Remake

Autor:, in / Splinter Cell Remake

Letztes Jahr kündigte Ubisoft Toronto an, ein Splinter Cell-Remake zu entwickeln, das sich von den Originalspielen inspirieren lässt, ihre Themen modernisiert und sie von Grund auf neu aufbaut.

Das ursprüngliche Splinter Cell wurde am 17. November 2002 veröffentlicht, und um das 20-jährige Jubiläum des Spiels zu feiern, setzen sich vier Entwickler vom Remake – Creative Director Chris Auty, Technical Director Christian Carriere, Senior Game Designer Andy Schmoll und Associate Level Design Director Zavian Porter – zusammen, um die Beleuchtung, die Grafik, die Handlungsfähigkeit der Spieler und alles andere, was sie so revolutionär machte, der frühen Splinter Cell-Spiele zu besprechen.

Am Ende ihrer Diskussion skizzieren sie ihre Vision für das Remake und wie es die Grundlage für die Zukunft des Franchise bilden wird. Schaut euch das Video unten an, um das Entwicklerteam sowie besondere Gäste wie Xbox Major Nelson Larry Hryb, den ehemaligen Chefredakteur von Electronic Gaming Monthly Dan „Shoe“ Hsu und IGN Executive Editor Ryan McCaffrey zu hören.

Außerdem wurden neue „Early Concept-Artworks“ veröffentlicht, die ihr euch in der Galerie anschauen könnt:

Im Video heißt es unter anderem:

„Das Remake ist nicht einfach nur ein Remaster, sondern wird von Grund auf mit allen neuen Assets erstellt. Wir werden den gesamten Inhalt von Grund auf neu erstellen. Unser Ziel ist es, ein erstklassiges Remake zu schaffen, das uns dabei hilft, eine gute Grundlage für die Zukunft der Franchise zu schaffen. Wir haben neue und innovative Technologien und Ideen erforscht und dabei auch Features aus den anderen S.C.-Spielen berücksichtigt. Verbesserte KI, ein Special Forces-Soldat wird bspw. Räume anders betreten als ein normaler Wachmann. Das Remake wird über Ray-traced Global Illumination & Audio Occlusion verfügen.“