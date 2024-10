Splinter Cell Remake: Entwicklung macht Fortschritte laut Bericht

Autor:, in / Splinter Cell Remake

Laut einem neuen Bericht befindet sich das 2021 angekündigte Splinter Cell Remake weiterhin in Entwicklung und macht Fortschritte.

Seit Dezember 2021 ist bekannt, dass Ubisoft an einem Remake zum im Jahr 2002 veröffentlichten Stealth-Klassiker Splinter Cell arbeitet.

Zuletzt gab es allerdings kaum noch Neuigkeiten, was so manchen Fan schon an eine Einstellung der Entwicklungsarbeiten glauben ließ.

Laut exklusiven Informationen von Insider Gaming soll sich das Remake aber weiterhin bei Ubisoft Toronto unter dem Namen Codename North in Entwicklung befinden und Fortschritte machen.

Zudem soll das Spiel wie schon die Ubisoft-Titel Tom Clancy’s The Division 2, Avatar: Frontiers of Pandora und Star Wars Outlaws auf die hauseigene Snowdrop Engine setzen. Ältere Splinter Cell-Ableger basierten auf der Unreal Engine.

Wann Schleich-Fans mit der Veröffentlichung des Splinter Cell Remakes rechnen können, bleibt weiter unklar. Frühere Berichte gingen von einem Erscheinungstermin im Jahr 2026 aus.