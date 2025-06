Splinter Cell Remake: Es sieht wirklich beeindruckend aus – Insider

Autor:, in / Splinter Cell Remake

Der bekannte Brancheninsider Tom Henderson äußerte sich lobend über ein bisher nicht offiziell angekündigtes Splinter Cell Remake, das er bereits gesehen haben will.

Seinen Angaben zufolge macht das Projekt einen „wirklich beeindruckenden“ Eindruck. Obwohl er keine konkreten Details zum Titel oder dem Entwickler nannte, deutet seine Formulierung darauf hin, dass eine offizielle Vorstellung des Spiels möglicherweise kurz bevorsteht.

In der Vergangenheit erwiesen sich Hendersons Einschätzungen häufig als zutreffend, weshalb seine Aussagen bei vielen Spielern für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Die Spannung innerhalb der Community steigt – insbesondere im Hinblick auf die Frage, welches Spiel hier überarbeitet worden sein könnte und was Ubisoft mit dieser rätselhaften Splinter Cell-Botschaft mitteilen will.