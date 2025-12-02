Splinter Cell Remake: Game Director kehrt zu Ubisoft Toronto zurück

Game Director David Grivel kehrt für die Entwicklung des Splinter Cell Remakes zu Ubisoft Toronto zurück.

Obwohl Ubisoft weiterhin anscheinend nicht allzu viele Neuigkeiten zum kommenden Splinter Cell Remake zu verkünden hat, soll die Entwicklung stetig voranschreiten. Die Veröffentlichung ist Gerüchten zufolge für die zweite Hälfte des Jahres 2026 geplant.

Verstärkung kriegt das Projekt jetzt vom ehemaligen Game Director der Reihe, David Grivel, der nach seinem Ausscheiden im Jahr 2022 zu Ubisoft Toronto zurückkehrt, um erneut als Game Director am Remake zu arbeiten.

Zwischenzeitlich war Grivel bis März 2024 bei Electronic Arts als Senior Design Director für die Kampagne von Battlefield 6 verantwortlich, bevor er das erste Mal zu Ubisoft Toronto zurückkehrte, um für acht Monate an einem unangekündigten Projekt in der Konzeptionsphase zu arbeiten.

Nach einiger Zeit als Freelancer mit Tätigkeiten für verschiedenen Unternehmen kündigt Grivel jetzt via LinkedIn seine erneute Rückkehr zu Ubisoft Toronto an:

„Ich bin sehr, SEHR glücklich, bekannt geben zu dürfen, dass ich als Game Director für das Splinter Cell-Remake zu Ubisoft Toronto zurückkehre. Ein ganz besonderes Team und Projekt für mich.“