Splinter Cell Remake: Leak nennt Release-Zeitraum und neue Gameplay-Details

Ein neuer Leak nennt einen möglichen Release-Zeitraum sowie mehrere Gameplay-Features des Splinter Cell Remakes.

Neue Gerüchte zum Splinter Cell Remake liefern mögliche Details zum Gameplay und einem geplanten Veröffentlichungszeitraum. Die Informationen stammen vom Leaker AgaiinTx und wurden bislang nicht offiziell von Ubisoft bestätigt.

Dem Leak zufolge soll das Remake zwischen dem zweiten und vierten Quartal 2027 erscheinen. Außerdem wird berichtet, dass Ubisoft an einem vollständig linearen Spielaufbau festhalten möchte, der sich stärker an den klassischen Serienteilen orientiert.

Zu den genannten Gameplay-Features gehören ein nicht-tödlicher Spielstil, ein dynamisches Lichtsystem mit einer Hell-Dunkel-Anzeige sowie manuell auslösbare Alarme. Auch bekannte Ausrüstungsgegenstände wie Sticky Cameras und Gasgranaten sollen zurückkehren.

Darüber hinaus soll das Remake auf der Snowdrop Engine entstehen, die bereits bei Tom Clancy’s The Division, Avatar: Frontiers of Pandora und Star Wars Outlaws zum Einsatz kommt. Laut dem Leak sind außerdem zerstörbare Umgebungen, Rohr-Rutschen sowie Seilrutschen vorgesehen.

Da Ubisoft die Informationen bislang nicht bestätigt hat, sollten sämtliche Angaben als Gerücht betrachtet werden. Ob und in welchem Umfang sich die genannten Features tatsächlich im fertigen Spiel wiederfinden, bleibt abzuwarten.