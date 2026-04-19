Splinter Cell Remake: Spiel auf 2027 verschoben – Insider

Ein neuer Insider-Bericht zum Splinter Cell Remake deutet darauf hin, dass sich die Veröffentlichung auf das Jahr 2027 verschieben könnte. Damit würde der ursprünglich erwartete Release im Jahr 2026 nicht eingehalten werden.

Die Informationen stammen von Brancheninsider Tom Henderson, der berichtet, dass Ubisoft den Titel intern auf einen späteren Zeitraum verlegt hat. Offiziell bestätigt sind diese Angaben bislang nicht.

Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, würde das Remake deutlich später erscheinen als bislang angenommen. Gründe für die mögliche Verschiebung wurden nicht genannt.

Alle genannten Informationen basieren auf einem Insider-Bericht und wurden bislang nicht offiziell bestätigt.