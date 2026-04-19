Splinter Cell Remake: Spiel auf 2027 verschoben – Insider

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Gerücht: Splinter Cell Remake erscheint erst 2027 statt 2026.

Ein neuer Insider-Bericht zum Splinter Cell Remake deutet darauf hin, dass sich die Veröffentlichung auf das Jahr 2027 verschieben könnte. Damit würde der ursprünglich erwartete Release im Jahr 2026 nicht eingehalten werden.

Die Informationen stammen von Brancheninsider Tom Henderson, der berichtet, dass Ubisoft den Titel intern auf einen späteren Zeitraum verlegt hat. Offiziell bestätigt sind diese Angaben bislang nicht.

Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, würde das Remake deutlich später erscheinen als bislang angenommen. Gründe für die mögliche Verschiebung wurden nicht genannt.

Alle genannten Informationen basieren auf einem Insider-Bericht und wurden bislang nicht offiziell bestätigt.

Quelle
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4 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 43935 XP Hooligan Schubser | 19.04.2026 - 11:02 Uhr

    Schade, dann eben erst 2027. Wen es denn überhaupt erscheint. 😅✌🏻

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  2. Drakeline6 209255 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 19.04.2026 - 11:07 Uhr

    Hauptsache es kommt und wird nicht wieder ubisoft typisch einfach eingestellt.

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  3. Ralle89 125605 XP Man-at-Arms Gold | 19.04.2026 - 11:10 Uhr

    Schade aber 2027 ist noch vertretbar das darf nicht eingestellt werden 😅

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  4. RappScallion 36800 XP Bobby Car Raser | 19.04.2026 - 11:18 Uhr

    Dass mich das Spiel jemals wieder so fesseln kann wie damals, wage ich zu bezweifeln. Trotzdem natürlich spannend zu sehen, was die daraus machen.

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