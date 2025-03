Split Fiction: 2 Millionen Spiele in einer Woche verkauft

Hazelight Studios feiert weiterhin Erfolge mit seinem Koop-Action-Adventure Split Faction.

Nachdem sich das Spiel der Macher von No Way Out und It Takes Two über 1 Million Verkäufe innerhalb von 48 Stunden freuen durften, gab man jetzt bekannt, dass die Zahlen auf zwei Millionen in der ersten Woche verdoppelt wurden.

Habt ihr euch schon mit einem Freund oder einer Freundin in das Abenteuer von Mio und Zoe gestürzt?