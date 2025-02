Split Fiction: Angaben zur Spieldauer und weitere Details

Mit Split Fiction hat Hazelight Studios nach It Takes Two und A Way Out das nächste Koop-Abenteuer entwickelt. Publisher Electronic Arts bringt das Spiel am 6. März für Konsolen und PC heraus.

Eine Flut an Fragen hat sich der verantwortliche Entwickler Josef Fares gestellt. Der YouTube-Kanal von MinnMax konnte ihm zahlreiche Antworten zum Spiel entlocken.

Die Spielzeit von Split Fiction wird demnach 12 bis 14 Stunden betragen, was etwa der Länge von It Takes Two entspricht. Das Budget des Spiels war doppelt so hoch wie beim Vorgänger.

In den Sci-Fi-Levels wird der Greifer immer verfügbar sein, da er zur Grundbewegung gehört.

Ihr könnt euch in einem der Fantasy-Level in etwas oder jemanden verwandeln. Fares sagte zudem, dass es im Spiel Dinge geben wird, die man „garantiert“ zuvor noch nie in einem Spiel gesehen hat.

Der Entwickler gibt weiterhin den Tipp, dass man auch nicht die Nebeninhalte von Split Fiction verpassen sollte.

Schließlich wird es wieder einen kostenlosen Frieds Pass geben, der auch Crossplay-Funktionalität bildet. Was es hingegen nicht geben wird, sind DLCs nach dem Launch des Spiels.