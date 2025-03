Split Fiction: Budget gegenüber It Takes Two fast verdoppelt

Split Fiction hat ein fast doppelt so hohes Budget gehabt wie It Takes Two.

Zahlreiche Fragen zu den seinen entwickelten Videospielen beantwortete Josef Fares, Gründer von Hazelight Studios.

Im Vordergrund stand dabei natürlich Split Fiction, das nächste Koop-Adventures, welches in dieser Woche für Konsolen und PC erscheint und Spieler in die Rollen von Mio and Zoe wirft. Die beiden Autoren müssen einer Simulation entkommen, die Spieler in Szenarien aus Science-Fiction und Fantasy katapultiert.

Zu Split Fiction verriet Fares gegenüber MinnMax, dass sich das Budget des Spiels gegenüber dem vorherigen entwickelten Spiel It Takes Two fast verdoppelt habe. Das würde man dem Spiel auch ansehen, denn auf die Frage, wohin all das Geld geflossen ist, sagte er: „Schau dir das Spiel an, Mann. Wollt ihr mich verarschen? Sieh dir das Spiel an!“

Split Fiction wird am 06. März 2025 für Xbox Series X|S erscheinen. Käufer können Freunde mit dem kostenlosen Freunde-Pass plattformübergreifend zum Spielen einladen.