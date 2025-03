Split Fiction: Duo meistert schwere Laser Hell-Herausforderung und wird belohnt

Autor:, in / Split Fiction

Weil sie in Split Fiction eine superschwere Herausforderung gemeistert haben, dürfen zwei Spieler bei Hazelight Studios das nächste Spiel sehen.

Hazelight Games hat im Koop-Adventure Split Fiction so manches Geheimnis und Herausforderung versteckt, die es zu entdecken und vor allem zu meistern gilt.

Einem chinesischen Streamerpärchen ist es jetzt gelungen, die geheime Stage „Laser Hell“ zu meistern.

In der ultraschweren Stage muss das Duo im Aufzug des Levels Isolation eine Reihe von Schaltern in der richtigen Reihenfolge betätigen. Nach erfolgreicher Eingabe führt der Aufzug sie zu einer Plattform-Herausforderung mit tödlichen Lasern.

In einem Video ist der erfolgreiche Abschluss der Herausforderung zu sehen. Am Ende meldet sich Josef Fares mit einer Videobotschaft, in der den beiden nicht nur gratuliert, sondern sie auch nach Schweden einlädt, um das Studio zu besuchen und einen Blick auf das nächste Spiel zu werfen.

Fares sagte in der Botschaft: „Ihr müsst verstehen, dass es bei dieser Herausforderung kaum Leute in unserem Team gibt, die es schaffen können. Wir haben viel Zeit gebraucht, um es zu schaffen, und ich sage euch, dass das eine verrückte, verrückte Leistung ist, die ihr vollbracht habt.“

Fares bestätigte später in einem Post auf X die bestandene Herausforderung der beiden Spieler „sharkOvO“ and „E1uM4y“ und gab erneut sein Versprechen, beide einzuladen, um sich das nächste Spiel anzuschauen.

Ein Video der Herausforderung samt Ende könnt ihr euch hier anschauen.