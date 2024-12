Split Fiction: Ein Abenteuer in völlig unterschiedlichen Welten

Electronic Arts und Hazelight Studios haben, wie wir bereits berichtet haben, während der The Game Awards “Split Fiction” vorgestellt, ein neues Koop-Action-Adventure-Spiel, das die Grenzen des Koop-Genres weiter als je zuvor verschiebt.

Entwickelt von Hazelight Studios, den kreativen Köpfen hinter dem Spiel des Jahres 2021 “It Takes Two”, kommt ein Koop-Action-Adventure Spiel im Splitscreen Modus, bei dem Spieler zwischen Sci-Fi- und Fantasy-Welten wechseln.

Mit einer Vielzahl von sich ständig ändernden Fähigkeiten schlüpfen Spielende in die Rollen von Mio und Zoe, um gemeinsam ihr kreatives Erbe zurückzugewinnen und die Kraft einer unerwarteten Freundschaft zu entdecken.

„Bei Hazelight entwickeln wir seit 10 Jahren Koop-Spiele und mit jedem Spiel sprengen wir die Erwartungen der Spieler an Action-Adventure-Koop-Spiele. Ich bin so stolz auf das, was wir mit Split Fiction erschaffen haben. Lasst mich euch sagen, Leute, das wird euch umhauen“, sagt Josef Fares, Gründer von Hazelight Studios.

„Da Mio und Zoe zwischen Science-Fiction- und Fantasy-Welten hin- und herspringen, konnten wir beim Gameplay und der Erzählweise einige wirklich verrückte Dinge machen. Das ist definitiv unser bisher epischstes Koop-Abenteuer.“