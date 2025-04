Split Fiction: Film-Adaption mit Sydney Sweeney in Arbeit

Autor:, in / Split Fiction

Zum Koop-Abenteuer Split Fiction ist eine Film-Adaption mit der Hollywood-Schauspielerin Sydney Sweeney in Arbeit.

Im von den Hazelight Studios entwickelten Koop-Abenteuer Split Fiction verschlägt es die beiden Autorinnen Mio und Zoe auf eine wilde Reise durch die von ihnen selbst in ihren Werken erschaffenen Welten.

Wie jetzt Variety berichtet, ist eine Verfilmung der Geschichte aktuell in Arbeit, bei der die Hollywood-Schauspielerin Sydney Sweeney eine der Hauptrollen übernehmen soll – ob Mio oder Zoe ist derzeit noch unbekannt.

Regie führen wird Jon M. Chu (Wicked, Crazy Rich Asians), das Drehbuch für den Film schreiben die „Deadpool & Wolverine“-Autoren Rhett Reese und Paul Wernick.

Um die Produktion kümmert sich das von Mike Goldberg und Dmitri M. Johnson geführte Story Kitchen, das unter anderem schon an den „Sonic the Hedgehog“-Filmen sowie der Tomb Raider-Netflix-Serie beteiligt war und zudem an weiteren Film-Adaptionen zu Videospielen arbeitet.