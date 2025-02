Split Fiction: Freunde-Pass inklusive Crossplay

Autor:, in / Split Fiction

EA und Hazelight Studios veröffentlichen einen neuen Trailer zu Split Fiction, mit dem sie die Rückkehr eines beliebten Hazelight-Features – den Freunde-Pass – ankündigen.

Damit können Spieler das Koop-Erlebnis zusammen mit einer weiteren Person erleben und brauchen nur ein Exemplar des Spiels.

Dank der neuen Crossplay-Funktion können Spielende Split Fiction auf verschiedenen Plattformen wie PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zusammen spielen.

Spieler, die noch keine Kopie des Spiels besitzen, können mit dem Freunde-Pass eine kostenlose Testversion von Split Fiction nutzen, um einen Einblick in das Koop-Erlebnis zu bekommen. Mehr Informationen über den Freunde-Pass und wie er funktioniert, gibt es hier im offiziellen Blog.

In Split Fiction schlüpfen Spieler in die Rollen der Fantasy-Autorin Zoe und der Sci-Fi-Autorin Mio, die in eine Simulation ihrer eigenen Storys katapultiert werden. Das Abenteuer können sie nur gemeinsam bestehen, wenn sie ihre Gegensätze überwinden und zusammenarbeiten.

Split Fiction wurde für zwei Spieler entwickelt und ist ein Koop-Abenteuer mit genreübergreifendem Gameplay. Auf ihrer Reise durch Sci-Fi- und Fantasy-Welten müssen Spieler ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Der neue Trailer rückt die beiden Protagonistinnen des Spiels, Mio und Zoe, in den Fokus und offenbart neue Details über ihren Werdegang sowie die Reise, die Spieler in den abwechslungsreichen Welten von Split Fiction bevorsteht.

Die beiden gegensätzlichen Autorinnen Mio und Zoe müssen ihre unterschiedlichen Ansichten überwinden, dunkle Geheimnisse der eigenen Vergangenheit lüften und gemeinsam Herausforderungen bewältigen.

Den offiziellen Freunde-Pass-Trailer zu Split Fiction gibt es hier zu sehen: